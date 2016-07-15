Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Monaco oldu.



Bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak olan kura çekimi TSİ 13.00'de başladı.



Fenerbahçe, İsviçre'nin Nyon kentinden yapılacak olan Şampiyonlar Ligi kuralarıyla beraber rakiplerini de öğrenmiş oldu.

Fenerbahçe'nin merakla beklenen rakibi Fransız Kulübü Monaco oldu.



Sarı-Lacivertliler Monaco ile ilk maçı İstanbul'da oynayacak.



Şimdi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco'yu tanıyalım:



TRANSFERE PARA SAÇTILAR



Kulübün sahibi Rybolovlev geçen sezon bütçeyi bir hayli düşürmüştü.



Bu sezon ise o kararı yeniden düşündü ve kesenin ağzını epey açtı.



Transfere şu ana kadar 136 milyon TL harcadılar.



Portekizli Jardim kontrolündeki takımm oynadığı futbol ile takdir kazandı.



Monaco'nun en etkili isimleri orta saha hattında. Özellikle Bernardo Silva, Lemar ve Moutinho Fransız ekibinin en tehlikeli ayakları olarak göze çarpıyor.



Forvet hattında ise Atletico Madrid forması altında müthiş performansıyla dünya futbolunda isim yapan yıldız oyuncu Kolombiyalı Radamel Falcao.



Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de geçiren Falcao takımın starı olarak lanse ediliyor.



İşte muhtemel 11'leri:





Hemen her yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Wagner Love da Fransız Kulübü'nün en etkili isimlerinden biri olabilecek yıldızlardan biri.



Dikkat çeken transferler sol beke alınan Sidibe ve Mendy oldu. Mendy’den beklenen etki oldukça yüksek gibi gözüküyor.



