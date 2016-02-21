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Fenerbahçe'nin rövanş maçı için ilginç detay!

Türk pоlisi, Rusyа İçişlеri Bakanlığı'nın tаlеbi üzеrinе Lоkоmоtiv Mоskоvа- Fеnеrbаhçе аrаsındа оynаnаcаk Avrupа Ligi rövаnş mаçı için Moskova'yа gidеcеk

Fenerbahçe'nin rövanş maçı için ilginç detay!

 Rus Lokomotiv Moskova ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Türk polisler görev alacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçta Rus polisinin görev almasından sonra, Rusya İçişleri Bakanlığı Türkiye'ye bir davetiye göndererek Türk polisinin Moskova'da oynanacak maçta görev almasını talep etti.

TÜRK POLİSLER GÖREV BAŞINA

İçişleri Bakanlığı basın merkezi konuyla ilgili, "Rus polis ekiplerinin İstanbul'da iki ekip arasında oynanan maçta görev almasında sonra Türk meslektaşlarımı davet etme kararı alındı." bilgisi verildi.

Bakanlığın Moskova'ya davet ettiği güvenlik ekibinde, spor organizasyonlarındaki güvenliğin sağlanmasında tecrübe sahibi olan 4 Türk polisin görev alacağını belirtti.

MAÇ 25 ŞUBAT'TA

Fenerbahçe Lokomotif Moskova maçı 25 Şubat 2016 Perşembe günü saat 19.00'da Moskova'daki Lokomotif Stadı'nda oynanacak. Sarı Lacivertliler İstanbul'daki ilk maçı Josef De Souza'nın attığı gollerle 2-0 kazanmıştı.
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