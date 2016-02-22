Fenerbahçe'nin rakibi soğuk hava!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 32 turundaki ilk maçında Lokomotiv Moskova’yı Kadıköy’de 2-0 yenerek büyük avantaj elde etti.



Turun rövanşı, perşembe günü Rusya’da oynanacak. Bu mücadele öncesi Fenerbahçe’yi rakipten çok zorlu hava koşulları ve yolculuk şartları düşündürüyor.



Rusya ile yaşanan siyasi kriz nedeniyle Sarı-Lacivertliler’in özel uçakla gitme talebi geri çevrilmişti. Bu nedenle kafile çarşamba sabahı Atatürk Havalimanı’ndan 08.25’te THY’nin tarifeli uçağıyla Moskova’nın yolunu tutacak. Burada Sarı-Lacivertliler’i soğuk bir hava bekliyor.



Öyle ki maç saatinde sıcaklığın -10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Ayrıca meteorolejinin tahminlerine göre kar yağışı da olabilir. Daha önce gruptaki Molde deplasmanında benzer şartlar altında sahaya çıkan Fenerbahçe, o karşılaşmada liderliği garantileyen rakibini 2-0 yenmişti.