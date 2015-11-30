Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira galibiyeti değerlendirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Vitor Pereira, son 6-7 karşılaşmada aynı seviyede maçlar oynadıklarını söyledi.



"Taraftarlarımıza teşekkür etmek istedim"



Portekizli teknik adam, "Gol sonrası sevincimin nedeni taraftarlarıma teşekkür etmek isteğimdi. Önde basıyoruz ve agresif bir tepki veriyoruz. Oyunu domine etmek için sahaya çıktık ve domine ettik. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu"



Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ilk yarı rakamları



%56 Topla Oynama %44

9 Toplam Şut 1

3 İsabetli Şut 1

159 Başarılı Paslar 115

%82 Pas Başarı(%) %72



Fenerbahçe - Trabzonspor maçının golleri



11. dakikada sol kanattan gelişen atakta Alper Potuk ortasını yaptı, Nani 90'a gönderdi.



87. dakikada Nani'nin ortasında Fernandao'nun kafa vuruşu ağlara gitti.







İlk 11'ler



Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Bruno Alves, Kjaer, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Diego, De Souza, Alper, Nani, Van Persie



Trabzonspor: Onur, Cavanda, Aykut, Mustafa, Alper, Mbia, Okay, Özer, Mehmet Ekici, Erkan, N'Doye



35 BiN FENERLi

Fenerbahçe'nin ligin 13. haftasında Trabzonspor'u konuk ettiği maça Sarı-Lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 35 bin Fenerbahçeli stattaki yerlerini alırken tribünlerde büyük bir Fenerbahçe bayrağı açıldı.









BORDO MAVİLİLERE TEPKİYE MÜZİKLİ ENGEL

Sarı-Lacivertli taraftarlar rakip takıma sahaya çıktıkları ilk andan itibaren tepki gösterdi. Bordo-Mavili oyuncular stada geldiklerinde zemini kontrol etmek için sahaya çıktıkları andan itibaren Fenerbahçeli taraftarlar yoğun tepki gösterdi. Trabzonlular'ı ıslıklayan taraftarların küfür etmemesi için müziğin sesi de açıldı.



VAN PERSIE VE TOPAL 11'E DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Molde'yi 2-0 mağlup ettiği maçta saha şartları nedeniyle Robin van Persie ve hastalandığı için Mehmet Topal ilk 11'de forma giymemişti. İkili Trabzonspor maçıyla ise kadroya geri döndü. Teknik direktör Vitor Pereira iki oyuncuyu da sahaya sürerken Topal'ın tam anlamıyla hazır olduğu öğrenildi.









PEREIRA SÜRPRİZ YAPMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor karşılaşmasına beklenen 11 ile çıktı. Molde maçından sadece 2 farklı isimle sahaya çıkan Vitor Pereira, kesilmesi gündemde olan Nani'ye yine formayı verdi. Saha zemininden dolayı Molde'de yedek olan Van Persie ve hastalık geçiren Mehmet Topal ilk 11'e geri döndü.







KADIKÖY'DE ŞAMPİYON SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar Trabzonspor maçı öncesinde şampiyonluk yolundaki rakipler Beşiktaş ve Galatasaray puan kaybedince iyice havaya girdiler. Oldukça coşkulu olan Sarı-Lacivertli taraftarlar oyuncuları tek tek tribüne çağırırken takımlarını "Şampiyon" tezahüratlarıyla selamladılar.







MAÇ ÖNCESİ ONUR KIVRAK'A KÜFÜR

Fenerbahçeli taraftarlar Trabzonspor'un kaptanı Onur Kıvrak'a büyük tepki gösterdi. Sarı-Lacivertliler başarılı kaleciye ağır küfürler ederken, ısınma boyunca tepkilerini sürdürler.





TRABZONSPOR'UN HASRETİ 13 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 12'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere son 13 resmi müsabakada da yenemedi. Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında evinde 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavili ekip, daha sonraki 13 resmi karşılaşmadan 8'ini kaybetti, 5'inde berabere kaldı, galip gelemedi.







TRABZONSPOR DEPLASMANDA 19 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 19 lig maçında 12 yenilgi, 7 beraberlik aldı, hiç galip gelemedi.