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Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Artık kanalizasyon işletiyor...

Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Agger, futbolu bıraktıktan sonra 4 milyon Euro'luk yatırım yaptığı kanalizasyon şirketinin başına geçti.

Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Artık kanalizasyon işletiyor...

 Futbola, 2004'te ülkesinin Brondby takımında adım atan Agger, 2006'nın ocak ayında yaklaşık 9 milyon avro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer oldu. 9 sezon giydiği Liverpool formasıyla İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Lig Kupası'nı kaldıran Agger, Danimarka Milli Takımı'na 75 kez seçildi.

Bu parlak kariyerin ardındaan 31 yaşında, son olarak Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla gündeme gelen Daniel Agger, futbolu bıraktığını açıkladı.



Futbolu bıraktıktan sonra yeni yatırımı olan kanalizasyon şirketiyle hayatına devam ediyor.

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