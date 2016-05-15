Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile Kritik Maça Çıkacak!

Süper Lig’de son 2 hafta, Fenerbahçe Gençlerbirliği karşısında kazanıp, Beşiktaş’ın Osmanlıspor karşısında mağlup olmasını bekleyecek, aksi durumdaki her sonuç Beşiktaş’ın şampiyonluğunu ilan etmesini sağlayacak.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ CANLI

Basketbolda tarih yazmayı hedefleyen Fenerbahçe’de futbol takımı da bu akşam saat 19.00’da sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Sarı-Lacivertliler, matematiksel olarak henüz kaybetmediği lig şampiyonluğu için Ülker Stadı’nda son bir çıkış arayacak.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısında alınan 2-1’lık ağır yenilgi sonrası Beşiktaş’ın bir anda 6 puan gerisine düşen Kanarya, bugün hem 3 puanı almaya çalışacak hem de Beşiktaş’ın, Osmanlıspor’a kaybetmesini umut edecek.

Gençlerbirliği mücadelesi öncesi Simon Kjaer ve Lazar Markovic, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Kadro dışı bırakılan Caner Erkin de takımdaki yerini alamayacak. Nani’nin durumunun ise maç saati belli olması bekleniyor. Kjaer’in boşluğunu stoperde Ba dolduracak.

Van Persie çok hırslı

Başakşehir maçında kaçırdığı penaltı sonrası adeta yıkılan Robin van Persie, Gençlerbirliği karşısında günah çıkaracak. Sarı- Lacivertli futbolcu hafta içi idmanlarında yaptığı özel çalışmalarla dikkat çekti.

Yıldız oyuncu, penaltı olayına dikkat çekip, “Her futbolcunun başına gelecek bir olay. Ancak önümüzde kazanılmayı bekleyen 2 Süper Lig ve 1 kupa finali var. Ben de çıkıp, bu maçlarda atacağım gollerle galibiyetlere katkı yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

100. golün peşindeler

Sarı-Lacivertli takım, bu sezon resmi maçlardaki 100. golünü Gençlerbirliği karşısında arayacak.

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 57 maç oynayan teknik direktör Vitor Pereira’nın öğrencileri, geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında fileleri bir kez havalandırarak gol sayısını 99’a çıkardı.

Fenerbahçe, bu akşamki maçta atacağı golle 100 barajını yakalayacağı gibi daha fazla atması halinde bu sayıyı 100’ün de üzerine çıkarabilecek.

Pereira: Kulağınızı kapatın

Futbol takımının kötü gidişi sebebiyle taraftarların Gençlerbirliği karşılaşmasında oyunculara ve teknik ekibe tepki gösterebileceği konuşuluyor. Teknik direktör Vitor Pereira da, protestodan çekinen futbolcularını uyardı ve “Tepkilere kulağınızı kapatın işinize bakın” dedi.

Pereira, Gençlerbirliği maçını mutlaka kazanmak zorunda olduklarına dikkat çekip, “Geçen hafta ezeli rakibimiz Beşiktaş’a şampiyonluğu adeta ellerimizle ikram ettik. Gençlerbirliği ile oynayacağımız karşılaşma bizim için büyük önem kazandı. Beşiktaş’ın da aynı saatlerde Osmanlıspor ile oynayacağı bir puan maçı var. Biz işimize bakalım ve son iç saha maçımızda sezonu galibiyetle tamamlayalım” diye konuştu.

Muhtemel 11'ler;

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Gökhan, Alves, Abodulaye Ba, Hasan Ali, Mehmet Topal, De Souza, Diego (Nani), Volkan Şen, Alper, Van Persie

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, A.Oğuz, Kulusic, A.Çalık, Uğur, Skulason, Selçuk, Serdar, İrfancan, Aydın, Djalma