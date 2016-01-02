Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ramazan Civelek'ten Arda Turan açıklaması

Sarı-lacivertli takımın resmi dergisine konuşan Ramazan, "Genç Yetenek" bölümünün ilk konuğu oldu. U21 Takımı'nın futbolcusu Ramazan Civelek, geçtiğimiz ay Tuzlaspormaçında sahne alarak bir de gol atmıştı. İşte 19 yaşındaki Ramazan'ın sözlerinden bazı kesimler...

ARDA TURAN BÜYÜK GURUR

İdolümün Arda Turan olduğunu söylemek istiyorum. Barcelona gibi dünya devinde forma giymek çok büyük bir gurur. Arda Turan’ın hayatını anlatan kitabı da okudum. Bakıldığında kariyeri ufak dönüm noktalarıyla ilerlemiş ve şu an dünyanın en iyi takımında futbol oynuyor.

TOP BENİ SEVİYOR DİYEBİLİRİM

Zayıf yönüm hücuma dönük bir oyuncu olduğum için savunmada zaman zaman eksik kalmam. Ancak hocalarım sayesinde bu yönümü de geliştirmeye çalıştım ve bu konuda bir yol aldığımı düşünüyorum. İyi yanlarımı sıralamak gerekirse de; başta top tutabilen bir oyuncu olduğumu dile getirmemde fayda var. Bu sayede arkadaşlarımı sahada rahatlatıyorum, çünkü iyi paslar atabiliyorum. Gol konusunda da top beni seviyor diyebilirim. Ama bunların hiçbiri iyi olmak için yeterli değil, daha çok çalışıyorum.

HEP ÜZERİMDE OLUR: KOLYE

Bir kolyem var ve her ısınmaya çıktığımda o da üzerimdedir. Maça çıkarken de çıkarıp hocama veriyorum, bu bana kendimi iyi hissettiriyor. Futbol dışında voleybol oynamayı çok seviyorum. Zaman zaman takım arkadaşlarımla voleybol maçı yaptığımız da oluyor.