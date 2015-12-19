Fenerbahçe'nin Gaziantepspor maçında işi zor! Büyük Tehlike!

Ligde son 9 haftadır kaybetmeyen ve haftaya 34 puanla ikinci sırada giren Fenerbahçe, başkentte puan kaybı yaşamak istemiyor. Geçen hafta Medipol Başakşehir'i tek golle geçen sarı-lacivertliler, bu sezonki tek yenilgisini Beşiktaş deplasmanında yaşadı.

Fenerbahçe'nin dış sahada bir yenilgisinin dışında 4 galibiyet ve 2 beraberliği bulunuyor.

Ev sahibi Gençlerbirliği ise kötü gidişatı Fenerbahçe karşısında durdurmak istiyor. Ligde 6 haftadır kazanamayan ve düşme hattında bulunan Gençlerbirliği, geçen hafta teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırmıştı. Başkent temsilcisi bu sezon sahasında üçer galibiyet ve beraberlikle iki yenilgi aldı.

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında yarın Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Fenerbahçe'de iki eksik

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Raul Meireles ile Alper Potuk, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Meireles'in dışında geçen hafta Medipol Başakşehir maçında sağ arka adalesinden sakatlanan Alper başkent deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Volkan Şen ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi durumunda sahada olacak.

Sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bruno Alves, Simon Kjaer, Caner Erkin, Mehmet Topal, Josef de Souza, Lazar Markovic, Luis Nani, Diego Ribas, Robin van Persie.

7 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de başkent deplasmanında forma giymesi beklenen 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde geride kalan 15 haftada Caner Erkin, Simon Kjaer, Jose Fernandao, Mehmet Topal, Josef de Souza, Luis Nani ve Bruno Alves üçer sarı kart gördü.

Bu futbolcular, Gençlerbirliği maçında da sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ilk yarının son haftasındaki Medicana Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde, sakatlığından dolayı forma giymesi beklenmeyen Alper Potuk'un da üç sarı kartı bulunuyor.