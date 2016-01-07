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Fenerbahçe'nin Fiyaskosu Fena Dağıttı

Fenerbahçe'ye geldiği günden itibaren hayal kırıklığı yaratan Milos Krasic gece kulübünde kendinden geçmiş vaziyette görüntülendi

Fenerbahçe'nin Fiyaskosu Fena Dağıttı

 Sezon başında Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Polonya takımlarından Lechia Gdansk'anın yolunu tutan Sırp futbolcu Milos Krasic, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

KÖRKÜTÜK SARHOŞ OLDU FENA DAĞITTI

Polonya ekibi Lechia Gdansk'ta da hayal kırıklığı yaratan eski Fenerbahçeli, yakın akadaşlarıyla birlikte eğlendiği gece kulübünde körkütük sarhoş oldu. Üstündeki kıyafetleri çıkarıp felekten bir gece çalan Krasic, şarkılar söyleyip bol bol eğlendi.

TEK GOLÜNÜ KUPADA ATMIŞTI

Fenerbahçe'ye 2012-2013 sezonunda 7 milyon avroya İtalya'nın Juventus takımından transfer olan Krasic, sarı-lacivertlilerde bekleneni verememişti. İlk sezon sakatlıklarından dolayı ligde 13 toplamda da 27 maçta forma giyen Krasic, sarı-lacivert formayla tek golünü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetmişti.
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Milos Krasic
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