Fenerbahçe'nin evindeki üstünlüğü devam ediyor!

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde son 11 yıldır kendi evinde Beşiktaş'a karşı yenilmiyor. Sarı-lacivertli ekip kendi evinde 59 maçta 23'ünü kazanırken, 16 sahadan mağlup olarak ayrıldı. 20 maçta ise beraberlik bozulmadı.



Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kendi evinde Beşiktaş ile oynayacak. Şampiyonluk yarışında en büyük rakibi olan Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe bu maçtan galip gelerek aradaki puan farkını indirmek istiyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 7 maçta toplam 24 gol atıldı. Fenerbahçe 14 gol atarken, Beşiktaş ise 10 gol attı.





FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ İLE DEFA 29 ŞUBAT'TA OYNANACAK

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi ilk defa 29 Şubat'ta oynanacak. Daha önce her iki takım da 29 Şubat'ta iki maça çıktı. Fenerbahçe bu karşılaşmalardan 1 galibiyet 1 beraberlik alırken, siyah-beyazlı ekip ise 1 galibiyet 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe 29 Şubat 2004 yılında Galatasaray ile oynadığı Galatasaray derbisinden galip gelmişti. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Şubat ayında 8 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda Fenerbahçe 4 galibiyet alırken, Beşiktaş ise 3 galibiyet aldı. 1 maçta ise eşitlik bozulmadı.

SARI-LACİVERTLİLER 11 YILDIR KADIKÖY'DE YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı en son kendi evinde 2004-2005 sezonunda 4-3 mağlup oldu. Christoph Daum yönetimindeki sarı-lacivertliler, Rıza Çalımbay yönetimindeki siyah-beyazlı ekibe mağlup oldu. Bu maçta Fenerbahçe'nin gollerini Luciano ve Alex (2) atarken, Beşiktaş'ın gollerini ise Tümer Metin, John Carew, İbrahim Akın ve Koray Avcı atmıştı.Bu maçın ardından Fenerbahçe kendi evinde 11 yıldır Beşiktaş'a karşı mağlup olmuyor.

Fenerbahçe'nin kendi evinde Beşiktaş ile oynadığı son 11 Lig maçı şöyle:

2014 - 2015 Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

2013 - 2014 Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 3

2012 - 2013 Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 0

2011 - 2012 Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 0

2010 - 2011 Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1

2009 - 2010 Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

2008 - 2009 Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

2007 - 2008 Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

2006 - 2007 Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 0

2005 - 2006 Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2

2004 - 2005 Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4