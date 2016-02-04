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Fenerbahçe'nin Eski Yıldızına Şok Tepki!

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından eski kulübü Feyenoord'a dönen Dirk Kuyt'a şok tepki. Hollanda Eredevise ekiplerinden Feyenoord'un deneyimli forveti Dirk Kuyt kötü günler geçiriyor. Takımının ligde 5 maç üst üste mağlup olmasıyla Hollandalı yıldız da eleştirilerin hedefi oldu. Sezona oldukça iyi başlayan Dirk Kuyt son haftalardaki durgun görüntüsüyle dikkat çekiyor. Feyenoord ligde ilk 16 maçta yalnızca 2 kez kaybederken, bu süreçte Hollandalı yıldız 13 gol attı. Ancak Feyenoord son 5 haftadır kaybederken, Dirk Kuyt oynadığı futbolla taraftarın tepkisini çekti. Hollandalı yıldız için, ''Böyle efsane olmaz'' yorumları yapılırken, taraftarlar tarafından sezon sonu gönderilmesi isteniyor.

Fenerbahçe'nin Eski Yıldızına Şok Tepki!
Sözleşmesinin sona ermesinin ardından eski kulübü Feyenoord'a dönen Dirk Kuyt'a şok tepki.
Hollanda Eredevise ekiplerinden Feyenoord'un deneyimli forveti Dirk Kuyt kötü günler geçiriyor. Takımının ligde 5 maç üst üste mağlup olmasıyla Hollandalı yıldız da eleştirilerin hedefi oldu. 

Sezona oldukça iyi başlayan Dirk Kuyt son haftalardaki durgun görüntüsüyle dikkat çekiyor. Feyenoord ligde ilk 16 maçta yalnızca 2 kez kaybederken, bu süreçte Hollandalı yıldız 13 gol attı. Ancak Feyenoord son 5 haftadır kaybederken, Dirk Kuyt oynadığı futbolla taraftarın tepkisini çekti. 

Hollandalı yıldız için, ''Böyle efsane olmaz'' yorumları yapılırken, taraftarlar tarafından sezon sonu gönderilmesi isteniyor. 

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FenerbahçeFeyenoordDirk Kuyt
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