Fenerbahçe'nin Eski Yıldızına Şok Tepki!

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından eski kulübü Feyenoord'a dönen Dirk Kuyt'a şok tepki. Hollanda Eredevise ekiplerinden Feyenoord'un deneyimli forveti Dirk Kuyt kötü günler geçiriyor. Takımının ligde 5 maç üst üste mağlup olmasıyla Hollandalı yıldız da eleştirilerin hedefi oldu. Sezona oldukça iyi başlayan Dirk Kuyt son haftalardaki durgun görüntüsüyle dikkat çekiyor. Feyenoord ligde ilk 16 maçta yalnızca 2 kez kaybederken, bu süreçte Hollandalı yıldız 13 gol attı. Ancak Feyenoord son 5 haftadır kaybederken, Dirk Kuyt oynadığı futbolla taraftarın tepkisini çekti. Hollandalı yıldız için, ''Böyle efsane olmaz'' yorumları yapılırken, taraftarlar tarafından sezon sonu gönderilmesi isteniyor.

04 Şubat 2016 Perşembe 02:11