Fenerbahçe'nin eski yıldızı Survivor'a katılıyor!

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyunları arasında bulunan Serhat Akın'ın 2016 yılında düzenlenecek Survivor'a katılacağı ortaya çıktı.
Serhat Akın, Kadıköy'de attığı goller nedeniyle Kadıköy Boğası olarak anılıyordu ve Fenerbahçeli taraftarların sevgisini kazanan eski futbolcu Serhat Akın'ın Survivor'da nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.
İşte Serhat Akın'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;
YATTARA DA GİDİYOR
Trabzonspor'un eski yıldızı Ibrahima Yattara'nın 2016 yılı Survivor'unda yer alacağı resmen Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.