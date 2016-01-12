Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan Sultanahmet tepkisi

Fenerbahçeli eski futbolsu Alex de Souza Sultanahmet Meydanındaki patlamaya tepkisiz kalmadı ve mesaj yayınladı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan Sultanahmet tepkisi

 Alex, sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve dua figürleri ile yas simgesi olan siyah kurdele fotoğrafı paylaştı. Kısa süre önce futbolu bırakan Brezilyalının bu paylaşımı, Türk hayranlarınca takdirle karşılandı.



İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Alex De SouzaSultanahmet
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.