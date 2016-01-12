Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan Sultanahmet tepkisi

Alex, sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve dua figürleri ile yas simgesi olan siyah kurdele fotoğrafı paylaştı. Kısa süre önce futbolu bırakan Brezilyalının bu paylaşımı, Türk hayranlarınca takdirle karşılandı.
Fenerbahçeli eski futbolsu Alex de Souza Sultanahmet Meydanındaki patlamaya tepkisiz kalmadı ve mesaj yayınladı
12 Ocak 2016 Salı 14:19
Alex, sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve dua figürleri ile yas simgesi olan siyah kurdele fotoğrafı paylaştı. Kısa süre önce futbolu bırakan Brezilyalının bu paylaşımı, Türk hayranlarınca takdirle karşılandı.