Fenerbahçe'nin demirbaşı Mehmet Topal!

Fenerbahçe’de değişmeyen tek isim Mehmet Topal… 2012'de sarı-lacivertli takıma katılan ve 5 sezonda 4 farklı teknik adamla çalışan (Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Vitor Pereira ve Dick Advocaat) Topal, 4 ismin de ilk 11'e yazdığı ilk isim oldu. 5 sezonda 180 kez çubuklu formayı sırtına geçiren tecrübeli oyuncu, sakat ve cezalı olmadığı tüm maçlarda oynadı. 30 yaşındaki milli futbolcu, bazı maçlarda sakat olmasına rağmen sorun çıkartmayıp, sahadaki yerini aldı. Kırmızı kart cezalısı olan Topal, Bursaspor maçında oynayamayacak.

Orijinal mevkii orta saha olan Mehmet Topal, Fatih Terim nezaretinde A Milli Takım'da joker olarak mücadele etti. Terim'in en çok güvendiği isimlerin başında yer alan Topal, stoperde forma giydi ve özellikle 1-1 berabere biten Hırvatistan maçındaki performansıyla “Helal olsun” dedirtti. Advocaat'ın da göreve geldikten sonra en güvendiği isim Topal oldu. Sezon başında kulübüyle yeni sözleşme imzalayan Mehmet, İngilizce ve İspanyolca dilini iyi konuşmasından dolayı saha içinde takıma komutanlık yapıyor.