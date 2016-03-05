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Fenerbahçe'nin beklediği müjdeli haber geldi

Akhisаr mаçı öncеsi Fеnеrbаhçе'nin kоrkulu rüyаsı hаlinе gеlеn Mаnisа 19 Mаyıs Stаdı ile ilgili TFF önemli bir kаrаr аldı

Fenerbahçe'nin beklediği müjdeli haber geldi

 Türkiye Futbol FederasyonuAkhisar-Fenerbahçe maçı öncesi yarın Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Göztepe - Yeni Malatyaspor maçını İzmir'e aldı.



Karşılaşmanın İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanacağı duyuruldu. 



Böylece 2 günde 2 maç oynanacak olan Manisa 19 Mayıs Stadı'nın zemininde oluşabilecek sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.



Fenerbahçe inceleme yapmıştı



Zemin konusunda ciddi endişeleri olan Fenerbahçe cephesi, TFF'den gelen haber sonrası derin bir nefes almış oldu.



Hatırlanacağı üzere hafta içerisinde Fenerbahçe idari menajeri Hasan Çetinkaya, Manisa'ya giderek stadda incelemeler yapmış ve zeminle ilgili raporunu teknik direktör Vitor Pereira'ya iletmişti.



Fenerbahçe'nin, maçın bir başka stada alınması yönündeki talebi ise Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kabul görmemişti.



Manisa 19 Mayıs Stadı'nın zemini Fenerbahçe'yi tedirgin ediyor. (Fotoğraf: Gökay Akın)



Göztepe cephesi tepkili



Öte yandan karar Göztepe cephesinde rahatsızlık yarattı. Başkan Vekili Talat Papatya takımı Manisa’ya kampa gönderdiklerini belirterek, TFF'nin kararını şu sözlerle eleştirdi: 



"Futbol Federasyonu yetkilileri bize danışmadan stat değişikliği yaparken, kararı aldıktan sonra bilgi verme gereği bile duymadı. Biz de değişikliği son dakikada öğrendik. Bu durumda takımı İzmir’e geri getirteceğiz. Statla ilgili tartışma günlerder devam ediyor. Son dakikada mı akıllarına geldi bu değişiklik? Böyle plansız iş yapılmamalı"

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FenerbahçeTürkiye Futbol FederasyonuGöztepeYeni MalatyasporAkhisarManisa 19 Mayıs Stadı
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