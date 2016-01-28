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Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu

Fenerbahçe'nin uzun süredir sakatlıklarla boğuşan ve forma yüzünü unutan futbolcusu Raul Meireles'e Çin ekibi talip oldu

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu

 Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Meireles'e gelen 3 milyon avroluk teklifi hemen kabul etti.



Beijing Guoan'ın hocası Alberto Zaccheroni ve Fenerbahçe yönetiminin Meireles'i ikna etmeye çalıştığı öğrenilirken Portekizli futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtildi.



Meireles'e yüklü bir yıllık ücret öneren Beijing Guoan yönetimi, futbolcu ve menajerinin vereceği cevabı bekliyor.

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