Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fenerbahçe Nani Fernandao ve Van Persie'ye emanet

Liderin 1 puan gerisinde ligi ilk yarısını 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'yi 3 golcüsü sırtladı

Fenerbahçe Nani Fernandao ve Van Persie'ye emanet
 Liderin 1 puan gerisinde ligi ilk yarısını 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'yi 3 golcüsü sırtladı
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 40 puanla Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de 17 maçlık bölümde gol yükünü üç futbolcu taşıdı.

Takımın hücum hattında yer alan Fernandao, Luis Nani ve Robin van Persie altışar gol attı. Fenerbahçe, ligin ilk yarısında 27 gol kaydederken, bu üç oyuncu toplam 18 kez rakip fileleri havalandırarak yüzde 66,6'lık bir katkı yaptı. 

Üç golcü isimden Fernandao, Eskişehirspor, Akhisar Belediyespor (2), Torku Konyaspor, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında gol sevinci yaşadı. 

Van Persie, ligde Çaykur Rizespor, Bursaspor, Beşiktaş, Kayserispor, Mersin İdmanyurdu ve son haftadaki Medicana Sivasspor karşılaşmalarında takımına gol kazandırdı.

Portekizli oyuncu Nani ise Antalyaspor (2), Bursaspor, Mersin İdmanyurdu, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarında rakip fileleri havalandırdı.

 

Alper Potuk'tan iki gol 

 

Sarı-lacivertlilerde bu oyuncuların ardından en golcü isim Alper Potuk oldu.

Takımına ilk yarıda 2 gol kazandıran Alper, bu gollerini Osmanlıspor ve Gaziantepspor karşısında kaydetti.

 

Diğer golcüler

 

Fenerbahçe'de Josef de Souza, Diego Ribas, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Gönül, Simon Kjaer ve takımdan ayrılan Moussa Sow da birer gol attı.

Sarı-lacivertli ekibin bir golü de Beşiktaşlı Tosic'in ayağından geldi. Fenerbahçe'nin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rakibine 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada Tosic, kendi kalesine gol attı.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.