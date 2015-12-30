Fenerbahçe Nani Fernandao ve Van Persie'ye emanet

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 40 puanla Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de 17 maçlık bölümde gol yükünü üç futbolcu taşıdı.

Takımın hücum hattında yer alan Fernandao, Luis Nani ve Robin van Persie altışar gol attı. Fenerbahçe, ligin ilk yarısında 27 gol kaydederken, bu üç oyuncu toplam 18 kez rakip fileleri havalandırarak yüzde 66,6'lık bir katkı yaptı.

Üç golcü isimden Fernandao, Eskişehirspor, Akhisar Belediyespor (2), Torku Konyaspor, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında gol sevinci yaşadı.

Van Persie, ligde Çaykur Rizespor, Bursaspor, Beşiktaş, Kayserispor, Mersin İdmanyurdu ve son haftadaki Medicana Sivasspor karşılaşmalarında takımına gol kazandırdı.

Portekizli oyuncu Nani ise Antalyaspor (2), Bursaspor, Mersin İdmanyurdu, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarında rakip fileleri havalandırdı.

Alper Potuk'tan iki gol

Sarı-lacivertlilerde bu oyuncuların ardından en golcü isim Alper Potuk oldu.

Takımına ilk yarıda 2 gol kazandıran Alper, bu gollerini Osmanlıspor ve Gaziantepspor karşısında kaydetti.

Diğer golcüler

Fenerbahçe'de Josef de Souza, Diego Ribas, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Gönül, Simon Kjaer ve takımdan ayrılan Moussa Sow da birer gol attı.

Sarı-lacivertli ekibin bir golü de Beşiktaşlı Tosic'in ayağından geldi. Fenerbahçe'nin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rakibine 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada Tosic, kendi kalesine gol attı.