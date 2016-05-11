Fenerbahçe Motivasyonsuz Şekilde Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman da, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de görev alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 5’e 2 top kapma çalışması yaptıkları belirtildi. Pas organizasyonlarının ardından antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerde Bruno Alves'in kendisine verilen özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü, Lazar Markovic'in tedavi ve çalışmalarına takımdan ayrı devam ettiği aktarıldı.