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Fenerbahçe Motivasyonsuz Şekilde Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında aldığı yenilgi ile şampiyonluk yolunda büyük bir kayıp yaşamıştı. Bu hafta oynanacak olan Gençlerbirliği maçı öncesi antrenman yapan oyuncuların motivasyonsuz halleri ise gözden kaçmadı.
11 Mayıs 2016 Çarşamba 16:58
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de görev alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer oyuncuların ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 5’e 2 top kapma çalışması yaptıkları belirtildi. Pas organizasyonlarının ardından antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerde Bruno Alves'in kendisine verilen özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü, Lazar Markovic'in tedavi ve çalışmalarına takımdan ayrı devam ettiği aktarıldı.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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