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Fenerbahçe Motivasyonsuz Şekilde Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında aldığı yenilgi ile şampiyonluk yolunda büyük bir kayıp yaşamıştı. Bu hafta oynanacak olan Gençlerbirliği maçı öncesi antrenman yapan oyuncuların motivasyonsuz halleri ise gözden kaçmadı.

Fenerbahçe Motivasyonsuz Şekilde Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira  yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de  görev alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
 
Diğer oyuncuların ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 5’e 2  top kapma çalışması yaptıkları belirtildi. Pas organizasyonlarının ardından  antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
 
Sarı-lacivertlilerde Bruno Alves'in kendisine verilen özel program  dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü, Lazar Markovic'in tedavi ve çalışmalarına  takımdan ayrı devam ettiği aktarıldı.
 
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı  antrenmanla sürdürecek.
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