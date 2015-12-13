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Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Maçına Doğru

Celtic karşıısnda alınan beraberlik ile UEFA ligine kalmaya hak kazanan Fenerbahçe Pazartesi Beşiktaş'ın puan kaybetme ihtimaline karşı mutlak galibiyet peşinde sahada olacak

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Maçına Doğru
 Celtic karşıısnda alınan beraberlik ile UEFA ligine kalmaya hak kazanan Fenerbahçe Pazartesi Beşiktaş'ın puan kaybetme ihtimaline karşı mutlak galibiyet peşinde sahada olacak

FENERBAHÇE - M. BAŞAKŞEHİR

STAT: Ülker
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 19.00
YAYIN: Lig TV

FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Kjaer, Alves, Caner, Markovic, Mehmet Topal, Ozan, Alper, Nani, Fernandao
TEKNİK DİREKTÖR: V. Pereira

M. BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Yalçın, Mahmut, Alparslan, Mossoro, Badji, Emre, Visca, Doka, Sokal
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

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FenerbahçeMedipol Başakşehir
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