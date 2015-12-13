Celtic karşıısnda alınan beraberlik ile UEFA ligine kalmaya hak kazanan Fenerbahçe Pazartesi Beşiktaş'ın puan kaybetme ihtimaline karşı mutlak galibiyet peşinde sahada olacak
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Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Maçına Doğru
Celtic karşıısnda alınan beraberlik ile UEFA ligine kalmaya hak kazanan Fenerbahçe Pazartesi Beşiktaş'ın puan kaybetme ihtimaline karşı mutlak galibiyet peşinde sahada olacak
13 Aralık 2015 Pazar 11:14
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Anahtar Kelimeler:FenerbahçeMedipol Başakşehir
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