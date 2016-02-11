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Fenerbahçe Maçı Öncesi Yeşil Beyazlılara Taraftar Şoku!

PFDK, M. Bаşаkşеhir mаçındа yаşаnаn оlаylаr nеdеniylе Bursаspоr'а seyircisiz оynаmа cеzаsı verdi. Yеşil-Bеyаzlılаr, Fеnеrbаhçе mаçını seyircisiz оynаyаcаk

Fenerbahçe Maçı Öncesi Yeşil Beyazlılara Taraftar Şoku!

 Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bursaspor'a Medipol Başakşehir maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Bursaspor bu cezasını Fenerbahçe maçında çekecek.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"BURSASPOR Kulübünün, 06.02.2016 tarihinde oynanan BURSASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

150 BİN TL PARA CEZASI

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ve KALE ARKASI GÜNEY tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, anons siteminin çalışır şekilde bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

HAMZA HAMZAOĞLU'NA 1 MAÇ MEN

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü teknik sorumlusu HAMZA HAMZAOĞLU'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

SERCAN YILDIRIM'A 1 MAÇ CEZA

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu SERCAN YILDIRIM'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

SUAT PAÇACI'YA 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü idarecisi SUAT PAÇACI'nın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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