Fenerbahçe Lokomotiv Kuban takımını zorlansa da yenmesini bildi

THY Avrupa Ligi Top 16 Turu E Grubu 3. maçında Fenerbahçe, sahasında Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını 85-79 yendi.



Karşılaşmaya etkili başlayan Lokomotiv Kuban, Claver-Bykov ikilisinin üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetlerle 3. dakikada farkı 6 sayıya (10-4) çıkarttı. Rusya temsilcisi karşısında boyalı alanda Udoh ve Vesely ile skor üreten Fenerbahçe, 8. dakikada Datome'nin elinden bulduğu basketle öne geçti: 13-12. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve ilk çeyreği sarı-lacivertliler 20-18 önde tamamladı.





KONUK EKİP DEVREYE ÖNDE GİTTİ

Müsabakanın ikinci periyoduna baskılı savunmayla başlayan yeşil-kırmızılı ekip; Claver'in basketleriyle 14. dakikada 5 sayı farkla öne geçti: 31-26. Taraftarının desteğiyle savunma sertliğini arttıran ve rakibine kolay sayı şansı tanımayan Fenerbahçe; Vesely, Antic ve Ali Muhammed'in sayılarıyla tekrar üstünlük sağladı: 32-31. Oyun kontrolünün sürekli el değiştirdiği çeyreğin son bölümünde üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek isabet oranıyla oynayan misafir takım, Claver, Draper ve Broekhoff ile üst üste sayılar bularak farkı çift hanelere çıkarttı (45-35) ve soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

Mücadelenin üçüncü çeyreğine savunma sertliğini arttırarak başlayan sarı-lacivertliler, rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermediği ilk 5 dakikalık bölümde Antic ile skor üretti. Her iki takımında boyalı alanda oldukça sert oynadığı ve sayı bulmakta zorlandığı çeyreğin son bölümünde Singleton, Broekhoff ve Draper'in elinden sayılar üreten konuk ekip, son periyoda 60-51 önde girdi.





FENERBAHÇE SON ÇEYREKTE MUCİZE YARATTI

Oldukça çekişmeli başlayan son çeyreğe Bogdanovic ve Vesely'nin basketleriyle başlayan Fenerbahçe, 34. dakikada Datome'nin elinden ürettiği sayılarla farkı 4 sayıya indirdi: 58-62. Taraftarının desteğiyle oyun kontrolünü tamamen eline alan ve boyalı alanda Vesely ile sayılar üreten sarı-lacivertliler 35. dakikada öne geçti: 63-62. Bogdanovic ve Datome'nin üç sayı çizgisinin gerisinden yakaladığı basketlerle farkı 6 sayıya (76-70) çıkartan Fenerbahçe karşısında Broekhoff ve Delaney ile isabetler yakalayan rakip takım maçın bitimine 25 saniye kala farkı 4 sayıya indirdi: 81-77. Kalan bölüm karşılıklı taktik faullerle geçilirken Ali Muhammed'in basketleriyle Fenerbahçe sahadan 85-79 galibiyetle ayrıldı.





EN SKORER İSİM CLAVER

Maçıon en skorer ismi 21 sayıyla Lokomotiv Kuban forması giyen Claver olurken, Fenerbahçe formasıyla Bogdanovic 18, Vesely 17, Datome 16 sayı buldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe gruptaki 3. karşılaşmasından da galibiyetle ayrılırken, Rusya temsilcisi ilk mağlubiyetini aldı.