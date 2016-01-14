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Fenerbahçe lige dönüyor Eskişehirspor hazırlıkları başladı

Fenerbahçe ikinci yarı arası ve kupa maçlarının ardından lige geri dönüyor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına başlayan takım idmanlarını sürürüyor

Fenerbahçe lige dönüyor Eskişehirspor hazırlıkları başladı

 Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin ilk hafta maçında, 18 Ocak Pazartesi günü, deplasmanda Eskişehirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına öğle saatlerindeki antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda dün akşamki Giresunspor maçının ilk on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmaları yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma, koşu, koordinasyon hareketleriyle başladıkları çalışmayı, taktik idman ile sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Ertuğrul Taşkıran ve Abdoulaye Ba, tedavi ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, Raul Meireles özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, yarını izinli geçirdikten sonra Eskişehirspor maçının hazırlıklarına, cumartesi günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
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FenerbahçeEskişehirspor
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