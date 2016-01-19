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Fenerbahçe ligde ve kupada yenilgiyi unuttu

Maç fazlası ile Spor Toto Süper Lig'de liderliğe yükselen Fenerbahçe yenilgiyi unuttu, kupada ve ligde galibiyet serisi ile iyi bir çıkış yakaladı

Fenerbahçe ligde ve kupada yenilgiyi unuttu

 Sarı-lacivertliler, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere, yaptığı son 21 maçı kaybetmedi. Son yenilgiyi Süper Lig'in 6. haftasında 27 Eylül 2015'te Beşiktaş derbisinde (3-2) yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra ligde 12, Avrupa'da 5, kupada da 4 maçta mağlup olmadı.

Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet elde etti, 6 beraberlik yaşadı.

Yenilmezliğin meyvesini topladı

Yaklaşık 4 aydır bileği bükülmeyen Fenerbahçe, bu performansının meyvelerini de topladı.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Mersin İdmanyurdu'yla yapacağı karşılaşmanın kar yağışı nedeniyle tatil edilmesinden sonra sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde Beşiktaş'a kaybettikten sonra oynadığı 12 maçta 9 galibiyet elde eden ve 3 beraberlik alan Fenerbahçe, zirveye yerleşti.

Sarı-lacivertliler, 21 maçlık seride 5 karşılaşmaya Avrupa'da çıktı. UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, adını 2. tura yazdırdı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı bir performans ortaya koyarak grup maçlarının bitmesine 2 hafta kala 2. tura çıkmayı garantiledi. Sarı-lacivertliler, kupada oynadığı 4 maçı da kazandı.

21 maç

Fenerbahçe'nin yenilmediği son 21 maç ve aldığı sonuçlar şöyle:

Tarih Kulvar Rakip Skor
1.10.2015 UEFA Avrupa Ligi Celtic (D) 2-2
4.10.2015 Spor Toto Süper Lig Akhisar Belediyespor 2-2
18.10.2015 Spor Toto Süper Lig Kayserispor (D) 0-1
22.10.2015 UEFA Avrupa Ligi Ajax 1-0
25.10.2015 Spor Toto Süper Lig Galatasaray 1-1
29.10.2015 Spor Toto Süper Lig Osmanlıspor (D) 0-1
5.11.2015 UEFA Avrupa Ligi Ajax (D) 0-0
8.11.2015 Spor Toto Süper Lig Torku Konyaspor 1-0
21.11.2015 Spor Toto Süper Lig Mersin İdmanyurdu (D) 1-3
26.11.2015 UEFA Avrupa Ligi Molde (D) 0-2
30.11.2015 Spor Toto Süper Lig Trabzonspor 2-0
6.12.2015 Spor Toto Süper Lig Gaziantepspor (D) 2-2
10.12.2015 UEFA Avrupa Ligi Celtic 1-1
13.12.2015 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir 1-0
16.12.2015 Ziraat Türkiye Kupası Tuzlaspor (D) 1-2
20.12.2015 Spor Toto Süper Lig Gençlerbirliği (D) 0-1
23.12.2015 Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor 4-2
28.12.2015 Spor Toto Süper Lig Medicana Sivasspor 2-1
10.01.2016 Ziraat Türkiye Kupası Giresunspor (D) 0-2
13.01.2016 Ziraat Türkiye Kupası Giresunspor 6-1
18.01.2016 Spor Toto Süper Lig Eskişehirspor (D) 0-3



Barcelona'dan sonra geliyor

Fenerbahçe, Avrupa'nın önde gelen 5 ligindeki takımlara bakıldığında, Barcelona'dan sonra en fazla namağlup maç serisi yapan ekip olarak dikkati çekiyor.

Milli futbolcu Arda Turan'ın formasını giydiği İspanyol ekibi, 3 Ekim 2015'te Sevilla'ya kaybettikten sonra oynadığı 22 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu sürede La Liga'da 12, Kral Kupası'nda 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda da 2 maç oynayan Barcelona, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet elde etti, 5 beraberlik aldı.

Sarı-lacivertliler, İspanya'da Real Madrid, Fransa'da Paris Saint Germain, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus, Napoli, İngiltere'de Arsenal ve Manchester City gibi takımları da geride bırakmayı başardı.

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