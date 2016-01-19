Fenerbahçe ligde ve kupada yenilgiyi unuttu

Sarı-lacivertliler, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere, yaptığı son 21 maçı kaybetmedi. Son yenilgiyi Süper Lig'in 6. haftasında 27 Eylül 2015'te Beşiktaş derbisinde (3-2) yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra ligde 12, Avrupa'da 5, kupada da 4 maçta mağlup olmadı.
Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet elde etti, 6 beraberlik yaşadı.
Yenilmezliğin meyvesini topladı
Yaklaşık 4 aydır bileği bükülmeyen Fenerbahçe, bu performansının meyvelerini de topladı.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Mersin İdmanyurdu'yla yapacağı karşılaşmanın kar yağışı nedeniyle tatil edilmesinden sonra sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde Beşiktaş'a kaybettikten sonra oynadığı 12 maçta 9 galibiyet elde eden ve 3 beraberlik alan Fenerbahçe, zirveye yerleşti.
Sarı-lacivertliler, 21 maçlık seride 5 karşılaşmaya Avrupa'da çıktı. UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, adını 2. tura yazdırdı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı bir performans ortaya koyarak grup maçlarının bitmesine 2 hafta kala 2. tura çıkmayı garantiledi. Sarı-lacivertliler, kupada oynadığı 4 maçı da kazandı.
21 maç
Fenerbahçe'nin yenilmediği son 21 maç ve aldığı sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Kulvar
|Rakip
|Skor
|1.10.2015
|UEFA Avrupa Ligi
|Celtic (D)
|2-2
|4.10.2015
|Spor Toto Süper Lig
|Akhisar Belediyespor
|2-2
|18.10.2015
|Spor Toto Süper Lig
|Kayserispor (D)
|0-1
|22.10.2015
|UEFA Avrupa Ligi
|Ajax
|1-0
|25.10.2015
|Spor Toto Süper Lig
|Galatasaray
|1-1
|29.10.2015
|Spor Toto Süper Lig
|Osmanlıspor (D)
|0-1
|5.11.2015
|UEFA Avrupa Ligi
|Ajax (D)
|0-0
|8.11.2015
|Spor Toto Süper Lig
|Torku Konyaspor
|1-0
|21.11.2015
|Spor Toto Süper Lig
|Mersin İdmanyurdu (D)
|1-3
|26.11.2015
|UEFA Avrupa Ligi
|Molde (D)
|0-2
|30.11.2015
|Spor Toto Süper Lig
|Trabzonspor
|2-0
|6.12.2015
|Spor Toto Süper Lig
|Gaziantepspor (D)
|2-2
|10.12.2015
|UEFA Avrupa Ligi
|Celtic
|1-1
|13.12.2015
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir
|1-0
|16.12.2015
|Ziraat Türkiye Kupası
|Tuzlaspor (D)
|1-2
|20.12.2015
|Spor Toto Süper Lig
|Gençlerbirliği (D)
|0-1
|23.12.2015
|Ziraat Türkiye Kupası
|Antalyaspor
|4-2
|28.12.2015
|Spor Toto Süper Lig
|Medicana Sivasspor
|2-1
|10.01.2016
|Ziraat Türkiye Kupası
|Giresunspor (D)
|0-2
|13.01.2016
|Ziraat Türkiye Kupası
|Giresunspor
|6-1
|18.01.2016
|Spor Toto Süper Lig
|Eskişehirspor (D)
|0-3
Barcelona'dan sonra geliyor
Fenerbahçe, Avrupa'nın önde gelen 5 ligindeki takımlara bakıldığında, Barcelona'dan sonra en fazla namağlup maç serisi yapan ekip olarak dikkati çekiyor.
Milli futbolcu Arda Turan'ın formasını giydiği İspanyol ekibi, 3 Ekim 2015'te Sevilla'ya kaybettikten sonra oynadığı 22 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu sürede La Liga'da 12, Kral Kupası'nda 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda da 2 maç oynayan Barcelona, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet elde etti, 5 beraberlik aldı.
Sarı-lacivertliler, İspanya'da Real Madrid, Fransa'da Paris Saint Germain, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus, Napoli, İngiltere'de Arsenal ve Manchester City gibi takımları da geride bırakmayı başardı.