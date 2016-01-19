Fenerbahçe ligde ve kupada yenilgiyi unuttu

Sarı-lacivertliler, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere, yaptığı son 21 maçı kaybetmedi. Son yenilgiyi Süper Lig'in 6. haftasında 27 Eylül 2015'te Beşiktaş derbisinde (3-2) yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra ligde 12, Avrupa'da 5, kupada da 4 maçta mağlup olmadı.

Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet elde etti, 6 beraberlik yaşadı.

Yenilmezliğin meyvesini topladı

Yaklaşık 4 aydır bileği bükülmeyen Fenerbahçe, bu performansının meyvelerini de topladı.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Mersin İdmanyurdu'yla yapacağı karşılaşmanın kar yağışı nedeniyle tatil edilmesinden sonra sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde Beşiktaş'a kaybettikten sonra oynadığı 12 maçta 9 galibiyet elde eden ve 3 beraberlik alan Fenerbahçe, zirveye yerleşti.

Sarı-lacivertliler, 21 maçlık seride 5 karşılaşmaya Avrupa'da çıktı. UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, adını 2. tura yazdırdı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı bir performans ortaya koyarak grup maçlarının bitmesine 2 hafta kala 2. tura çıkmayı garantiledi. Sarı-lacivertliler, kupada oynadığı 4 maçı da kazandı.

21 maç

Fenerbahçe'nin yenilmediği son 21 maç ve aldığı sonuçlar şöyle:

Tarih Kulvar Rakip Skor 1.10.2015 UEFA Avrupa Ligi Celtic (D) 2-2 4.10.2015 Spor Toto Süper Lig Akhisar Belediyespor 2-2 18.10.2015 Spor Toto Süper Lig Kayserispor (D) 0-1 22.10.2015 UEFA Avrupa Ligi Ajax 1-0 25.10.2015 Spor Toto Süper Lig Galatasaray 1-1 29.10.2015 Spor Toto Süper Lig Osmanlıspor (D) 0-1 5.11.2015 UEFA Avrupa Ligi Ajax (D) 0-0 8.11.2015 Spor Toto Süper Lig Torku Konyaspor 1-0 21.11.2015 Spor Toto Süper Lig Mersin İdmanyurdu (D) 1-3 26.11.2015 UEFA Avrupa Ligi Molde (D) 0-2 30.11.2015 Spor Toto Süper Lig Trabzonspor 2-0 6.12.2015 Spor Toto Süper Lig Gaziantepspor (D) 2-2 10.12.2015 UEFA Avrupa Ligi Celtic 1-1 13.12.2015 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir 1-0 16.12.2015 Ziraat Türkiye Kupası Tuzlaspor (D) 1-2 20.12.2015 Spor Toto Süper Lig Gençlerbirliği (D) 0-1 23.12.2015 Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor 4-2 28.12.2015 Spor Toto Süper Lig Medicana Sivasspor 2-1 10.01.2016 Ziraat Türkiye Kupası Giresunspor (D) 0-2 13.01.2016 Ziraat Türkiye Kupası Giresunspor 6-1 18.01.2016 Spor Toto Süper Lig Eskişehirspor (D) 0-3



Barcelona'dan sonra geliyor

Fenerbahçe, Avrupa'nın önde gelen 5 ligindeki takımlara bakıldığında, Barcelona'dan sonra en fazla namağlup maç serisi yapan ekip olarak dikkati çekiyor.

Milli futbolcu Arda Turan'ın formasını giydiği İspanyol ekibi, 3 Ekim 2015'te Sevilla'ya kaybettikten sonra oynadığı 22 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu sürede La Liga'da 12, Kral Kupası'nda 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda da 2 maç oynayan Barcelona, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet elde etti, 5 beraberlik aldı.

Sarı-lacivertliler, İspanya'da Real Madrid, Fransa'da Paris Saint Germain, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus, Napoli, İngiltere'de Arsenal ve Manchester City gibi takımları da geride bırakmayı başardı.