Fenerbahçe lig maçını riske etmek istemiyor!

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike... Haftasonu Akhisarspor ile deplasmanda oynayacak F.Bahçe'de zemin endişesi yaşanıyor. Sarı lacivertliler, zemini inceletti ve daha yeni ekilen çimlerin futbol oynamaya müsait olmadığını tespit etti. Sarı lacivertliler bu tespitin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunup, karşılaşmanın İzmir'de oynanmasını istedi.



FENERBAHÇE İZMİR'İ İSTİYOR

Ancak sahayı kontrol eden TFF yetkililerinin pazar gününe kadar zeminin düzeltileceğini belirtmesi sarı lacivertlilerin elini kolunu bağladı. Yeni ekilmesi nedeniyle kumla kaplı olan çimlerin önemli sakatlıklara neden olabileceği belirtilirken, Fenerbahçe mücadelenin İzmir Atatürk Stadı'na alınmasını istiyor...

SAHA TAMAMEN DEĞİŞTİRİLDİ

Son lig maçını Balıkesir'de oynayan Akhisarlı yöneticiler karşılaşmanın Manisa'da yapılması konusunda ısrarcı. F.Bahçe kanadı ise, Van Persie ve Nani gibi yıldızların olası sakatlığından korkuyor.

PAZAR HAZIR HALE GELECEK

Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, "Zeminin çoğunu biz ektik. Pazara kadar hazır hale getirmeye çalışacağız. Kendi kafamıza göre oynanır demiyoruz. TFF yetkileri bunu diyor" dedi.

KARAR BUGÜN VERİLECEK

Hürriyet gazetesinin haberine göre; TFF'nin Fenerbahçe'nin başvurusu ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor.