Fenerbahçe lig maçını riske etmek istemiyor!

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike... Haftasonu Akhisarspor ile deplasmanda oynayacak F.Bahçe'de zemin endişesi yaşanıyor. Sarı lacivertliler, zemini inceletti ve daha yeni ekilen çimlerin futbol oynamaya müsait olmadığını tespit etti. Sarı lacivertliler bu tespitin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunup, karşılaşmanın İzmir'de oynanmasını istedi.
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike... Haftasonu Akhisarspor ile deplasmanda oynayacak F.Bahçe'de zemin endişesi yaşanıyor. Sarı lacivertliler, zemini inceletti ve daha yeni ekilen çimlerin futbol oynamaya müsait olmadığını tespit etti. Sarı lacivertliler bu tespitin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunup, karşılaşmanın İzmir'de oynanmasını istedi.