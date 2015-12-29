Fenerbahçe liderin peşini bırakmıyor

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının kapanış maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.



Van Persie ve Kjaer'in golleriyle sonuca giden sarı lacivertliler, bu sonuçla ilk yarıyı Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde 2. sırada kapattı.

Maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe aradığı golü de 24. dakikada buldu. Diego'nun sert şutunda kaleciden dönen topu affetmeyen Van Persie, Sarı Kanarya'yı 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da vites düşürmeyen Fenerbahçe, ilk yarıda 11 gol pozisyonuna girerek bu sezon kendi adına en yüksek performansı sergiledi.

Ancak dakikalar 43'ü gösterirken Kadıköy'de büyük bir şok yaşandı. Fenerbahçe'den sezon başında kiralanan Beykan Şimşek, şık bir vuruşla Sivasspor'a 1-1'lik eşitliği getirdi.

İlk yarı bu skorla geçilirken 2. yarıda da Fenerbahçe kasırgası esti. Sivas kalesini ablukaya alan sarı lacivertliler aradığı golü 77. dakikada Kjaer'in kafasıyla buldu.

Yenilmezlik serisi 18 maça çıktı

Fenerbahçe, oynadığı son 18 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

Süper Lig'de 11, Avrupa kupalarında 5, Türkiye Kupası'nda da 2 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Sarı-lacivertliler en son Süper Lig'de 27 Eylül'de oynadığı Beşiktaş derbisini 3-2 kaybetmişti.

Fenerbahçe, ligde Kadıköy'deki yenilmezlik serisini ise 15 maça çıkardı. Kadıköy'de en son 23 Şubat'ta Akhisar Belediyespor'a yenilen sarı-lacivertliler, daha sonraki maçlardan 12 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı.

Van Persie ligde 4 hafta sonra gol attı

Süper Lig'de 4 hafta sonra fileleri havalandıran Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Van Persie, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a hafta içinde 2 gol atan Van Persie, Medicana Sivasspor'u da boş geçmedi. Ligde en son golünü 12. haftada Mersin İdmanyurdu ağlarına gönderen tecrübeli futbolcu, 24. dakikada Medicana Sivasspor filelerini havalandırdı.

Öte yandan Robin van Persie, Spor Toto Süper Lig'de ikinci kez 90 dakikayı tamamladı. Ligin 3. haftasında Antalyaspor maçında 90 dakika sahada kalan Hollandalı oyuncu, bu karşılaşmada da bunu başardı.

Kjaer'in ilk golü

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Bu sezon ligde 15, Avrupa'da 7 karşılaşmada oynayan Kjaer, ilk golünü Medicana Sivasspor karşısında kaydetti.

Fenerbahçe: 2 - Medicana Sivasspor: 1

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Arkın Akgöl

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Alves, Kjaer, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 66 Caner Erkin), Mehmet Topal, De Souza, Markovich, Diego (Dk. 29 Ozan Tufan), Volkan Şen (Dk. 81 Mehmet Topuz), Van Persie

Medicana Sivasspor: Setkus, Cicinho, Boye, İbrahim Öztürk, Erkan Kaş (Dk. 80 İbrahim Akın), Yiğit İncedemir (Dk. 79 Taouil), Kone, Burhan Eşer, Beykan Şimşek, Chahechouhe, Eneramo (Dk. 66 Ziya Erdal)

Goller: Dk. 24 Van Persie, Dk. 77 Kjaer (Fenerbahçe), Dk. 43 Beykan Şimşek (Medicana Sivasspor)