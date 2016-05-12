Fenerbahçe'li Obradovic Finale Kalacağız Dedi!

Berlin'de yarın başlayacak Dörtlü Final öncesi Alexanderplatz'da düzenlenen basın toplantısında, organizasyonda mücadele edecek Fenerbahçe , CSKA Moskova, Lokomotiv Kuban ve Laboral Kutxa takımlarının başantrenörleri ve birer oyuncusu açıklamalarda bulundu.

İlk maçta İspanyol ekip Laboral Kutxa'yla yapacakları karşılaşmayı değerlendirenFenerbahçe Başantrenörü Obradovic , "Berlin'de iyi basketbol oynayarak finale kalmak istiyoruz. Yarı finali geçip finale kalacağımızı düşünüyorum. Her takım hazır. Finale çıkmak istiyoruz ve şu anda önemli olan bu. Finali oynamamız lazım." dedi.

Obradovic, sezon başında yeni bir takım kurduklarını hatırlatarak, "Yazın insanların motivasyonu daha yüksek oluyor. Fenerbahçe'nin üyesi olmak yeni oyuncuların da hoşuna gitti. Bunun için buraya geldiler ve çok iyi bir performans sergiliyorlar. Bu böyle devam edecek." diye konuştu. Sarı-lacivertlilerin Çek oyuncusu Jan Vesely ise üçüncü kez yer aldığı Dörtlü Final'le ilgili, "Umarım bu sefer kupayı kazanırım. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Kupa bizim için çok önemli. Zaten büyük takımların da tek düşüncesi budur." ifadelerini kullandı.

Sakatlığını atlattığını aktaran Vesely, "Durumum çok iyi. Toparlandım ve sahalara döndüm. Taraftarımıza desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Berlin'de olmak büyük mutluluk. Taraftarımızla gerçek bir takım ruhumuz var." şeklinde konuştu.

PERASOVİC: "HAYALİMİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe'nin rakibi Laboral Kutxa'nın başantrenörü Velimir Perasovic, Dörtlü Final için çok çalıştıklarını belirterek, "Herkesin hayali vardır. Bir adım daha ileri giderek hayalimizi gerçeğe dönüştürmek istiyoruz. Çok özel bir konumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

İspanyol ekibin tecrübeli Yunan oyuncusu Ioannis Bourousis de Dörtlü Final'e kalmanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

ITOUDİS: "OBRADOVİC'LE UMARIM FİNALDE KARŞILAŞIRIZ"

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, uzun yıllar yardımcılığını yaptığı Obradovic'le finalde karşılaşmak istediğini dile getirdi.

Panathinaikos'ta uzun yıllar Obradovic'in yardımcılığını üstlendiğinin hatırlatılması üzerine Itoudis, şunları kaydetti:

"Onunla burada olmak çok hoş bir duygu. Uzun zamandır birbirimizi görmemiştik. Obradovic'le çok iyi ilişkim var. Kendisi benim büyük ağabeyimdir. Şu anda doğrudan karşılaşamıyoruz. Yarı finali iki takım da geçer ve umarım Obradovic'le finalde karşılaşırız."

Lokomotiv Kuban'ın tecrübeli başantrenörü Georgios Bartzokas ise iki Rus takımının yarı finalde birbirine rakip olmasını ilginç bulduğunu söyledi.

Bir soruyu cevaplayan Bartzokas'ın "En iyi hücumcu CSKA Moskova'da. En iyi savunmacı da CSKA Moskova'da. O zaman biz neden buradayız?" şeklindeki ifadeleri gülüşmelere neden oldu.