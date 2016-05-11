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Fenerbahçe'li Nani Demba Ba'nın Yanına Gidiyor

Fenerbahçe'de oynadığı futbol ile soru işaretleri bırakan Nani, Demba Ba'nın takımı Shanghai Shenhua'na transfer oluyor.

Fenerbahçe'li Nani Demba Ba'nın Yanına Gidiyor

Şampiyonluğun mucizelere kaldığı Fenerbahçe'de yaşanan kötü sezonun artçıları Vitor Pereira ile sınırlı kalmayacak gibi gözüküyor. Başakşehir maçının ardından şampiyonluğun kaçış nedenlerini açık açık dile getiren Luis Nani'nin takımdan gidecek isimler arasında olması bekleniyor. Nani'nin, Çin'in Shanghai Shenhua takımına transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Portekizli'nin Fenerbahçe'ye ciddi bir bonservis katkısı sağlayacağı belirtiliyor.

'8.5 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR' MADDESİ SADECE AVRUPA İÇİN GEÇERLİ

Nani'nin sözleşmesinde "8.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesinin bulunduğu ancak bu maddenin sadece İngiltere, İspanya, İtalya ve Portekiz'den gelecek teklifler için geçerli olduğu belirtildi. Nani, Çin'e giderse Fenerbahçe'ye daha yüksek bir bedel kazandıracak. Başkan Aziz Yıldırım, devre arasında Nani'ye 20 milyon Euro'luk bir teklif geldiğini açıklamıştı.

NANİ BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN SONRA NE DEMİŞTİ?

"Bence sorun bugünün sorunu değil. Sorun sezon başında başlayan, sezon ortasında devam eden bir sorun. Birlik değildik, takım değildik. Son maçlarda silkelendik, takım olduk, daha iyi oynadık ama geç kaldık."

 

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