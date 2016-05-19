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Fenerbahçe'li Gökhan Gönül Şamiyon Beşiktaş'a Transfer Oldu

Beşiktaş bu yıl gelen şampiyonluğun ardından gelecek sezon ve şampiyonlar ligi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlı kulüp Fenerbahçe’li Gökhan Gönül’ü renklerine bağladı. Transfer detayları haberimizde.

Fenerbahçe'li Gökhan Gönül Şamiyon Beşiktaş'a Transfer Oldu
Yeni sezon transfer çalışmalarını Şampiyonlar Ligi'ne endeksli sürdüren Beşiktaş çok önemli bir transfere imza attı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül'ün transferinde mutlu sona ulaştı.
2+1 YILLIK ANLAŞMA

Anlaşma gereği Gökhan Gönül'e yıllık 1.7 milyon Euro maaş, 1.5 milyon Euro da imza parası verilirken 31 yaşındaki oyuncu 2+1 yıllık mukaveleye imza atacak.

BONSERVİS ÜCRETİ YOK

Gökhan Gönül bu yaz serbest kalacağı için Beşiktaş'ın kasasından transfer için bonservis ücreti çıkmayacak.
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