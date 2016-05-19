Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fenerbahçe'li Gökhan Gönül Şamiyon Beşiktaş'a Transfer Oldu
Beşiktaş bu yıl gelen şampiyonluğun ardından gelecek sezon ve şampiyonlar ligi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlı kulüp Fenerbahçe’li Gökhan Gönül’ü renklerine bağladı. Transfer detayları haberimizde.
19 Mayıs 2016 Perşembe 11:08
Yeni sezon transfer çalışmalarını Şampiyonlar Ligi'ne endeksli sürdüren Beşiktaş çok önemli bir transfere imza attı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül'ün transferinde mutlu sona ulaştı.
2+1 YILLIK ANLAŞMA
Anlaşma gereği Gökhan Gönül'e yıllık 1.7 milyon Euro maaş, 1.5 milyon Euro da imza parası verilirken 31 yaşındaki oyuncu 2+1 yıllık mukaveleye imza atacak.
BONSERVİS ÜCRETİ YOK
Gökhan Gönül bu yaz serbest kalacağı için Beşiktaş'ın kasasından transfer için bonservis ücreti çıkmayacak.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:BeşiktaşFenerbahçeTransferGökhan Gönül
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.