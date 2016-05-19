Fenerbahçe'li Gökhan Gönül Şamiyon Beşiktaş'a Transfer Oldu

2+1 YILLIK ANLAŞMA

Anlaşma gereği Gökhan Gönül'e yıllık 1.7 milyon Euro maaş, 1.5 milyon Euro da imza parası verilirken 31 yaşındaki oyuncu 2+1 yıllık mukaveleye imza atacak.

BONSERVİS ÜCRETİ YOK

Gökhan Gönül bu yaz serbest kalacağı için Beşiktaş'ın kasasından transfer için bonservis ücreti çıkmayacak.

