Fenerbahçe Laboral Kutxa Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

asketbolun bir numaralı kupası Eurolig için destansı bir mücadele vererek adını yarı finale yazdıran Fenerbahçe, Laboral Kutxa karşısında finale yükselmek için ter dökecek. Tek ayaklı oynanacak karşılaşmada kazanan final oynayacak. Peki izleyicilerin merakla beklediği Fenerbahçe-Laboral Kutxa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

"HAYALLERİM GERÇEK OLDU"

Sırp yıldız Bogdan Bogdanovic, Sarı-Lacivertli ekipte basketbol oynama ve coach Zeljko Obradovic’le çalışma hayalini aynı anda gerçekleştirdiğini söyledi. Ünlü şutör, çocukken bunun hayalini kurduğunu ifade ederek, “O, 1992’de ilk şampiyonluğu yaşadığında ben doğmamıştım. Şimdi O’nun oyuncusuyum ve Fenerbahçe’deyim” diye konuştu.

FİNAL-FOUR SEFERİ BAŞLIYOR

Fenerbahçe’nin Final-Four seferi bugün başlıyor. Sarı-Lacivertli kafile, bu sabah erken saatlerde, THY Euroleague’de 2015-16 şampiyonunun belirleneceği Final-Four’a katılmak üzere Berlin’e hareket etti. Fenerbahçeli yöneticiler ise cuma sabahı Berlin’de olacak. Kanarya ilk maçını cuma günü TSİ 22.00’de Laboral Kutxa ile oynayacak.

"ENERJİNİZİ SALONA SAKLAYIN"

Sarı Lacivert Derneği, Final-Four öncesi taraftarlara çağrıda bulundu. Duyuruda, maç öncesi şehirde ve salon çevresinde yapılacak tezahüratlar ve sevgi gösterilerinin maça saklanması istendi, “Enerjimizi, takımımızı salonda destekleyeceğimiz sürece saklayalım. Maçları sarı tişört ve formalarla izleyip bütünlük sağlayalım” denildi.

FENERBAHÇE-LABORAL KUTXA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Eurolig yarı final karşılaşması kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe-Laboral Kutxa maçı, 13 Mayıs Cuma günü saat 22:00'da Berlin'de oynanacak. Müsabakayı Lig TV canlı olarak yayınlayacak.

NİKOLA KALİNİC: ACELECİ DAVRANDIM

“Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe geldiğinizde üzerinizde baskı oluşuyor. Ben ilk etapta bunu aşmakta zorlandım. Takımda birçok yıldız oyuncu var. Herkesin sahada alacağı süre belli. Belki de hata bendeydi. Ben de sahada olduğum anda beklentileri karşılamak adına aceleci davrandım. Başarılı olamadıkça da üzerimdeki baskı arttı. Bu baskıyı artıya çeviremedim. Ama oyuna küstüğüm yönündeki eleştirilere katılmıyorum. Sadece katkı veremiyor olmanın sıkıntısını yaşadım.”

"ŞANSIM BİR ANDA DÖNDÜ"

“Coachumuz Obradovic bu süreçte beni hep olumlu yönde motive etti. Bana sabretmem gerektiğini, zamanımın geleceğini söyledi. Ben de kendimi hep hazır tutmaya, çalışmaya devam ettim. Vesely’nin sakatlığı sonrası uzun pozisyonunda yaşanan sıkıntı benim için bir fırsat oldu. Obradovic beni bazen pivot pozisyonunda, bazen de power forvette oynattı. Bana güvendiğini net biçimde gösterdi. Ben de bu güveni boşa çıkarmadığım için mutluyum. Kendime olan güvenim arttı. Öz güvenimi yeniden kazandım.”

"MEYVEYİ TOPLAMA ZAMANI"

“Zor bir dönemden geçsek de hedeflediğimiz FinalFour’a ulaştık. Artık önümüzde en büyük hedefe erişme zamanı geldi. Bunun için de kendimize çok güveniyoruz. Biz gerçekten çok karakterli ve yürekli oyuncuların bir arada olduğu bir takımız. Zor zamanlarda nasıl oynamamız gerektiğini artık biliyoruz. Başımızda da Obradovic gibi büyük bir tecrübe olunca işimiz daha kolay oluyor. Berlin’e boşuna gelmediğimizi herkese göstereceğiz. Tabii ki en büyük hedefimiz buradan kupa ile İstanbul’a dönmek olacak. Taraftarlarımızla birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum.”

KAFİLE BERLİN'E İNDİ

Almanya'nın Başkenti Berlin şehrinde 13-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Turkish Airlines Euroleague Final Four organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, öğle saatlerinde Berlin'e geldi.



Üst üste adını ikinci kez Euroleague'de Final Four'a yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe, hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladıktan sonra bugün sabah erken saatlerde organizasyona ev sahipliği yapacak olan Almanya'nın Berlin kentine uçmuştu.



Saat 07.40'ta Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla hareket eden sarı lacivertli kafile, saat 12.00 sularında Berlin'e geldi. Sarı lacivertli taraftarlar tarafından burada tezahüratlarla karşılanan kafile, ardından konaklayacağı otele geçti.

FİNAL FOUR MAÇ PROGRAMI

13 Mayıs 2016 Cuma

TSİ 19.00 CSKA Moskova - Lokomotiv Kuban

TSİ 22.00 Fenerbahçe - Laboral Kutxa



15 Mayıs 2016 Pazar

TSİ 18.00 İlk günün kaybedenleri 3-4 maçına çıkacak.

TSİ 21.00 İlk günün kazananları 1-2 maçına çıkacak.

"İSTANBUL'A KUPAYLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ozan Balaban, Turkish Airlines Euroleague Final Four'dan umutlu olduğunu ve İstanbul'a kupayla dönmek istediklerini söyledi.

Berlin'de düzenlenecek Turkish Airlines Euroleague Final Four organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Alba Berlin Antrenman Salonu'nda yaptığı ilk antrenmanını takip eden Asbaşkan Ozan Balaban, sarı lacivertli kulübün televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Final Four organizasyonuna ve rakiplere dair açıklamalar yapan Balaban, hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu ve takımın moralinin üst düzeyde olduğunu belirtti. Her maçın dinamiğinin ayrı olduğunu ve her maça konsantre olup rakipleri aynı şekilde ciddiye almaları gerektiğine vurgu yapan Ozan Balaban, "İstanbul'a kupayla dönmek istiyoruz." dedi.

Sezon başında koydukları hedeflere yaklaştıklarını belirten Ozan Balaban, "Ekim ayında yola çıktığımızda Final Four'u ve Avrupa şampiyonluğunu hedef olarak koymuştuk. Takımımız da çok iyi bir performans gösterdi tüm sezon. Play offlarda da iyi bir yerdeyiz. Buradan döndüğümüzde lig şampiyonluğu için de hedefimiz devam edecek. Bugün geldik Berlin'e. Her şey çok güzel. Takımın morali çok iyi. Sakatımız yok. Morallerimiz yerinde. Maç maç bakıyoruz. Öncelikle Cuma günü oynanacak maçı kazanmamız lazım. Bugün artık taktik idmanı yapılıyor. Fiziksel hazırlıkları İstanbul'da bitirdik. Bugün de taktik idmanlarından sonra Cuma günü oynanacak yarı final maçına hazırlanacağız. İyi de bir misafirperverlik var. Güzel bir organizasyon." dedi.

Takımın performansıyla ilgili değerlendirme de yapan Asbaşkan Ozan Balaban, "Öncelikle Sayın Zeljko Obradovic'in söylediği bir şey var; henüz hiçbir şey kazanmadık. Euroleague'i lider bitirmiş olabiliriz, Real Madrid'i 3-0'la geçmiş olabiliriz ama sonuç itibariyle daha Final Four oynayacağız. Her maçın dinamiği ayrı. Her maça konsantre olup, rakipleri aynı şekilde ciddiye alıp bir sonraki maça bakacağız. Önceliğimiz Cuma günü oynanacak yarı final maçını kazanmak. Pazar günü de final maçını kazanıp, İstanbul'a kupayla dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Final Four organizasyonunun Berlin'de düzenleniyor oluşunun bir avantaj olabileceğini ise Balaban, "Ben geçen sene yönetimde olmasam da Madrid'deki havayı yaşama imkanını bulmuştum. Madrid'deki ev sahibi avantajını iyi kullandı Real Madrid. Bizim ilk kez katılıyor oluşumuz, biraz çekingenlik Ama Berlin Türklerin yoğun olduğu bir yer. Fenerbahçe Berlin Derneğimizde geldi, bizi karşıladı. Her zaman yanımızdalar. O yüzden artık fark etmiyor. Tecrübemizle, bilgimizle, takımımızla beraber alıp götüreceğiz bu işi." ifadeleriyle dile getirdi.

Oldukça heyecanlı olduğunu belirten Ozan Balaban, "Benim için yeni bir tecrübe. Kalbim belki onlardan fazla çarpıyor. Haftalardır uyku uyuyamıyorum heyecanımdan, sevincimden. Başkanımız ve yönetim kurulumuz çok büyük fedakarlıklarla bu takımı kurdu. Geçen sene seçildiğimizde Başkanımız dedi ki, 'Ben aynı bütçelerle devam ediyorum. Transferlerinizi yapın, bu takımı kurun ama kupayı da getirin.' Onun ve yönetim kurulunun yaptığı fedakarlığı geri ödemenin vakti geldi. Onun bir heyecanı var, tatlı bir heyecan. O yüzden yönetici olmamın yanı sıra taraftar olduğum için çok heyecanlıyım. İnşallah bu sene o sene olur. Avrupa'nın en büyük kupasını Başkanımıza, yönetim kurulumuza ve taraftarlarımıza armağan ederiz." diye konuştu.

Türkiye'deki değerin kupayla ölçüldüğünü ancak önemli olanın her sene Final Four'da olabilecek bir sistemli ekip kurabilmek olduğunun altını çizen Balaban, "Bizim amatör şubelerimize baktığınızda; voleybolda, kadın basketbolda her sene buralardayız. Bu çok önemli bir şey. Taraftar kupayı istiyor. Bu sene takımımız da mükemmel bir performans gösterdi. O yüzden taraftar için bu kupayı alabilirsek, herkes için müthiş bir yılı kapamış olacağız." dedi.

Takımın oldukça tecrübeli oyunculardan kurulu olduğunu hatırlatan Balaban, "Bu sene bizim çok güzel bir karmamız var. Ekibimizde NBA tecrübesi olan Luigi Datome bugün İtalya milli takım kaptanı. Pero Antic yıllarca NBA'de oynadı. Jan Vesely'nin NBA geçmişi var. Bogdan Bogdanovic artık bir üstat oldu. Ali Muhammed gibi enerjisi yüksek oyuncularımız var. Bunların yanında genç oyuncularımız var. Herkeste çok güzel bir heyecan var. Luigi Datome'yle uçakta bir sohbetimiz oldu. Olimpiyat seçmeleri için İtalyan milli takımı toplanacak ama 'buradaki heyecan bir başka' diyor. Çoğu oyuncu bu heyecanı ilk kez yaşayacak. Herkes çok heyecanlı ama herkes ciddiyetin de farkında. Herkes önce Cuma günü oynayacağımız yarı final maçına odaklanmış durumda." diye konuştu.

Son olarak rakiplerle ilgili değerlendirme yapan Asbaşkan Ozan Balaban, "Bu seviyeye geldikten sonra rakibin kim olduğu fark etmiyor. Baktığınızda hepsi birbirinden kıymetli ekipler. Laboral Kutxa bunların içinde daha mütevazi gibi gözükse de takım olma yolunda bir adım öndedir. Yıldızları daha az ama takım oyununu çok iyi oynuyorlar. Finale çıkarsak ki çıkacağız; CSKA Moskova da olsa, Lokomotiv Kuban da olsa bizim hedefimiz kupa." diyerek sözlerini tamamladı.

LABORAL KUTXA, TARİHİNDEKİ BEŞİNCİ DÖRTLÜ FİNALİNE ÇIKIYOR

Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'deki ilk rakibi olan Laboral Kutxa, 7 sezon sonra çıktığı Dörtlü Final'de bu kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Eski adıyla Tau Ceramica olan ve Laboral Kutxa ismiyle faaliyetlerini sürdüren İspanyol ekibi, bu sezon Avrupa Ligi'nde toplam 18 galibiyet ve 9 yenilgi aldı.

Sezon başında kadrosunu büyük ölçüde yenileyen İspanyol ekibi, istikrarsız sonuçlarıyla başladığı THY Avrupa Ligi mücadelesinde haftalar ilerledikçe istikrar sağladı ve adını dörtlü finale yazdırmayı bildi.



GRUP MAÇLARINDA İSTİKRARSIZDI

Sezon boyunca 19 farklı oyuncuyla mücadele eden Laboral Kutxa, ilk grup mücadelesi boyunca ikincilikle altıncılık arasında gidip geldi.

Türk takımlarından Anadolu Efes ile aynı grupta yer alan İspanyol ekibi, 6 galibiyet ve 4 yenilgi sonunda B Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Top 16 turuna yükseldi.

Bu turda F Grubu'nda 9 galibiyet ve 5 yenilgi alarak play-off hakkını elde eden İspanyol temsilcisi, play-off mücadelesinde Yunanistan'ın Panathinaikos takımına büyük üstünlük kurarak, 3-0'lık seriyle Dörtlü Final'e yükseldi.



7 SEZON SONRA DÖRTLÜ FİNAL'DE

Laboral Kutxa, 7 sezon sonra bir kez daha THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda yer almayı başardı.

Tarihinde ilk Dörtlü Final'e katılma başarısına 2004-2005'te ulaşan İspanyol temsilcisi, üst üste 4 kez kupa mücadelesi verme şansı yakaladı. 2015-2016 sezonunda 5. kez dörtlü finale yükselen Laboral Kutxa, 2004-2005 sezonunda finalde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibine 90-78 yenilerek, ikinci oldu.

İspanyol temsilcisi, 2000-2001 sezonunda ise Avrupa Ligi'nde 5 maçlık final serisinde İtalya'nın Kinder Bologna takımına 3-2 kaybederek, ikincilikte kaldı.

THY Avrupa Ligi'nde 2005-2006'da 3.'lüğe ulaşan Laboral Kutxa, 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında ise 4.'lüğü elde etti.

İspanyol ekibi, Dörtlü Final organizasyonlarında 2 maç kazanıp, 6 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

TAKIMIN LİDERİ YUNAN BOUROSİS

Laboral Kutxa'nın Dörtlü Final'de yer almasına en büyük katkıyı Yunan uzun Ioannis Bourosis verdi.

Sezon başından itibaren istikrarlı oynayan tecrübeli oyuncu, 27 Avrupa Ligi maçında 14,5 sayı ve 8,8 ribaunt ortalamasıyla oynadı. THY Avrupa Ligi'nin en iyi 5'inde de yer alan tecrübeli basketbolcu, bir kez ayın oyuncusu olurken, son 16 turuyla grup maçlarında da 4 kez bu unvanı elde etti.

Bourosis'in ardından 12,5 sayı ve 3,8 asist yüzdesiyle Darius Adams önemli bir katkı verirken, 10,8 sayı ortalaması yakalayan Fabien Causeur'un yanı sıra Mike James (10,4 sayı), Adam Hanga (8,3) ve Jaka Blazic (7,8) diğer etkili isimler olarak dikkati çekti.

TAKIMIN BAŞINDA TANIDIK BİR İSİM

Laboral Kutxa'yı uzun bir aradan sonra dörtlü finale taşıyan Hırvat Velimir Perasovic, 2010-2011 sezonunda kısa süreliğine Anadolu Efes'i de çalıştırmıştı.

İspanyol ekibinde ilk olarak 2005-2006'da görev alan tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'ndeki en yüksek galibiyet oranlarını da bu takımla yakaladı. 2005-2006'da 15 galibiyet ve 5 yenilgiyle yüzde 71,4 galibiyet oranı yakalayan Perasovic, bir sonraki sezon bu istatistiğini daha da geliştirdi. Eski adı Tau Ceramica'da 2006-2007'de bu sefer sahadan 20 galibiyetle ayrılan Velimir Perasovic, 4 yenilginin ardından yüzde 83,3'lük galibiyet yüzdesine ulaştı.

Laboral Kutxa'yı 3. kez dörtlü finale taşıyan Perasovic, bu sezon ise 18 galibiyet ve 9 yenilgiyle yüzde 66,7 galibiyet oranına ulaştı. Oyuncu olarak Laboral Kutxa ile Saporta Kupası sevinci yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, takımını geçmiş sezonlarda üst üste iki kez Dörtlü Final'e taşımıştı. Velimir Perasovic, bu sezonki başarısıyla İspanyol ekibini üçüncü kez Dörtlü Final'e taşıdı.