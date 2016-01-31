Fenerbahçe Kupada Kadıköy'de Zorlandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaştı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve uzatmalara gidildi...
DIEGO SKORU BELİRLEDİ
İkinci uzatmanın başında Josef'in yerine oyuna giren Diego Ribas, Kadlec'in ortasında topu kafayla ağlara yolladı ve Fenerbahçe'yi çeyrek finale taşıdı.
DENİZ TÜRÜÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Kayserispor'da gol öncesinde Deniz Türüç kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Diego'nun golü sonrası maçtaki en net pozisyonunu da yakalayan Kayserispor direği geçemedi. William Oliveira topu direğe nişanladı, Fenerbahçe kazanmasını bildi.