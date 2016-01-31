Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fenerbahçe Kupada Kadıköy'de Zorlandı

Dün akşam oynadıkları Kayserispor ile kupa maçında zorlanan Fenerbahçe 90 dakikayı 0-0 eşitlikle tamamladı, uzatmalarda gelen gol ile rahat bir nefes alan sarı lacivertliler zorlansada tur atlayan taraf oldular

Fenerbahçe Kupada Kadıköy'de Zorlandı

 Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaştı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve uzatmalara gidildi...


DIEGO SKORU BELİRLEDİ

İkinci uzatmanın başında Josef'in yerine oyuna giren Diego Ribas, Kadlec'in ortasında topu kafayla ağlara yolladı ve Fenerbahçe'yi çeyrek finale taşıdı.

DENİZ TÜRÜÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kayserispor'da gol öncesinde Deniz Türüç kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Diego'nun golü sonrası maçtaki en net pozisyonunu da yakalayan Kayserispor direği geçemedi. William Oliveira topu direğe nişanladı, Fenerbahçe kazanmasını bildi.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.