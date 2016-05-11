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Fenerbahçe Kongre Üyesinden Aziz Yıldırıma Sert Sözler

Fenerbahçe Eski Kongre Üyesi Recep Özcan, kulüp başkanı Aziz Yıldırım için çok ağır eleştirilerde bulundu, gündeme dair konularada değinen Özcan gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe Kongre Üyesinden Aziz Yıldırıma Sert Sözler
Fenerbahçe Eski Kongre Üyesi Recep Özcan, sarı-lacivertli kulübün Başkanı Aziz Yıldırım'ı sert bir dille eleştirdi. 

Özcan, yapmış olduğu açıklamada Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin futboldaki başarısızlığının sebeplerini de kendi yorumuyla açıkladı. Fenerbahçe Eski Kongre Üyesi Recep Özcan, yapmış olduğu açıklamada şöyle konuştu:

"Farkında mısınız? Fenerbahçe'de skor hırsızı, duygu sömürücüsü, palavracısı, siyasetin rüzgar gülü Bay Yıldırım ne kadar sorunluysa, bir o kadar sorunlu muhalifmiş gibi görüntü veren kişiler var...

Bunlar kongre önceleri başkan adaylıklarını ulusal ve sosyal medyada pompalatırlar. Şikeden hüküm giyip kulübü dünyaya rezil eden şahıs için tek kelime etmezler. En belirgin örneği de, son kongrede kürsüye çıkıp, kendisine küfür eden skor hırsızı için, "Başkandır ne derse yeridir" mealinde sözler söyleyen Belgü'dür...

Koç, bir, "Kasaba Ağası'nın" seni bu çiftliğe, "Kahya yapacağım" palavralarına devamlı inanandır...

Saran, sahibi olduğu bir radyo programında skor hırsızını övenlere program yaptıran, gözleri ve ağzı bağlı, kulakları tıkalı bir manken ve denizaşırı yüzücüdür..."
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