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Fenerbahçe Kizer Hakkında Konuştu!

Fenerbahçe Spor Kulübü Galatasaray ile oynanan kadınlar basketbol maçında sarı kırmızılı oyuncu Kizer’in yanlış lisansla maça çıkması hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kizer Hakkında Konuştu!

FENERBAHÇE Kulübü, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde takımlarının Galatasaray'la mücadele ettiği karşılaşmada Sarı-kırmızılıların ABD'li oyuncusu Lynetta Kizer'ın yanlış lisansla oynamasıyla ilgili olarak, "Türkiye Basketbol Federasyonu lisans işleri sorumlusu olan Tolga Yücel hakkında, görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılması talebiyle Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştır" açıklamasını yaptı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 28 Kasım 2015'te oynanan karşılaşmada Galatasaray Fenerbahçe'yi yenmesine rağmen, Sarı-kırmızılı oyuncu Lynetta Kizer'ın yanlış lisansla sahada yer alması nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu karşılaşmayı Fenerbahçe lehine 20-0 tescil etmişti. Fenerbahçe Kulübü'nden bugün yapılan açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu lisans işleri sorumlusu Tolga Yücel hakkında kamu davası açıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuk Kurulu’nun, Türkiye Basketbol Federasyonu – Kizer lisans olayı ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmanın yapılması, sorumluların tespiti ve cezalandırılması için 11 Aralık 2015 Cuma günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunması üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmış olan soruşturma sonuçlanmıştır. Soruşturma sonucunda olayın yaşandığı dönemde Türkiye Basketbol Federasyonu lisans işleri sorumlusu olan Tolga Yücel hakkında, görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılması talebiyle Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açılmıştır."

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