Fenerbahçe Kayserispor maç bileti fiyatları belli oldu. Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında eşleşen Fenerbahçe ve Kayserispor Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde karşı karşıya gelecek. İşte maçın bilet fiyatları. Türkiye Kupası maçının çeyrek final müsabakasında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Kayserispor'un maç bileti fiyatları belli oldu.
Fenerbahçe Kayserispor maç bileti fiyatları belli oldu. Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında eşleşen Fenerbahçe ve Kayserispor Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde karşı karşıya gelecek. İşte maçın bilet fiyatları. Türkiye Kupası maçının çeyrek final müsabakasında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Kayserispor'un maç bileti fiyatları belli oldu.