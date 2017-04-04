Fenerbahçe Kayserispor maç bileti fiyatları belli oldu. Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında eşleşen Fenerbahçe ve Kayserispor Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde karşı karşıya gelecek. İşte maçın bilet fiyatları. Türkiye Kupası maçının çeyrek final müsabakasında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Kayserispor'un maç bileti fiyatları belli oldu.





Passo Lig'ten yapılan açıklamaya göre Ev Sahibi takım biletleri, son 24 saate kadar sadece Fenerbahçe logolu kartlar ile satın alınabilir. Karşılaşmaya son 24 saat kala, ev sahibi takım biletleri, Kayserispor logolu kartlar hariç, diğer tüm Passolig kartlar ile satın alınabilir. Kayserispor logolu kartlar sadece misafir tribünden bilet alabilirler.



