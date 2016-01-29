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Fenerbahçe – Kayserispor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupasında son 16'ya kalan takımlarımızdan Fenerbahçe evinde Kayserispor ile karşılaşıyor bu mücadele 30 Ocak Cumartesi günü saat 20:45'te ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak

Fenerbahçe – Kayserispor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

 

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması geçtiğimiz gün oynanan son maçlarla beraber tamamlandı. Gruplarda ilk 2 sırada bulunan takımlar son 16 turuna kalmaya hak kazandılar. Son 16’ya çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ve Kayserispor karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Grubun son maçında Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe karşılaşmadan 0-0’lık beraberlikle ayrılmıştı. Grubu lider tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turuna kalmaya hak kazandı ve Kayserispor ile eşleşti. Merakla beklenen mücadelede kazanan takım ikinci bir maç oynamadan bir üst tura yükselecek.

FENERBAHÇE – KAYSERİSPOR MAÇ DETAYLARI

30 Ocak 2016 Cumartesi günü Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda gerçekleşecek olan Fenerbahçe – Kayserispor karşılaşması saat 20:45’te A Haber ekranlarından naklen yayınlanacak. 



FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALİ HEDEFLİYOR

Ziraat Türkiye Kupası H grubu karşılaşmaları sonrasında bir üst tura 16 puanla ilk sırada çıkan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe’nin amacı Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmadan galip ayrılmak. Tek maç eleme usulü oynanacak olan maçta rakibini evinde ağırlayacak olan Sarı Lacivertliler 30 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek olan karşılaşmaya galibiyet almak için çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası 6. Hafta maçında Antalya Arena’da Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 0-0’lık beraberlikle maçı tamamlamıştı. H grubu lideri olan Fenerbahçe Kayserispor ile eşleşirken, grubu ikinci olarak tamamlayan Antalyaspor ise Torku konsaspor ile eşleşti.

KAYSERİSPOR SON MAÇINI KAZANDI

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu son maçında İnegölspor deplasmanında karşılaşmaya çıkan Kayserispor 2-0’lık galibiyetle son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Yoğun kar yağışının olduğu karşılaşmada Kayserispor’un gollerini ilk yarıda Sinan ve Lopes attı.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKayserispor
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