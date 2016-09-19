Fenerbahçe Kasımpaşa'ya patladı!

Süper Lig'de büyük kriz yaşayan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında fişi ilk yarıda çekti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Sarı Lacivertliler'in baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada haftalardır çok eleştirilen Ozan Tufan ve Josef de Souza da ağları sarsarken, yeni transferlerden Jeremain Lens de asistleriyle ön plâna çıktı.

Bursaspor maçında tüm takım ıslıklanırken, alkışları toplayan Volkan Şen de performansıyla yine göz doldurdu.

Öte yandan Advocaat önceden eleştirdiği Salih Uçan ve bu hafta çalışmalara katılamayan Van Persie'yi 18 kişilik kadroya almadı.

Son dakikalarda İsmail Köybaşı ve Volkan Şen'in deparları esnasında birbirleriyle mücadelesi taraftarın sahada görmek istediği Fenerbahçe'nin sahaya yansımasıydı.

MAÇTAN DAKİKALAR

M.S.Karşılaşmanın son düdüğü çaldı. Kasımpaşa 1-5 Fenerbahçe90'Ozan Tufan kaptığı topla savunmadan çıkarken Popov yere indirdi. Popov sarı kart gördü.

Karşılaşmanın son düdüğü çaldı. Kasımpaşa 1-5 Fenerbahçe

90' Karşılaşmanın sonuna en az 2 dakika eklenecek.

88' Emenike ceza sahası içinde topla buluştu. Sol çaprazdan sert vuruşunda Ramazan topu çıkardı

85' Castro oyundan alındı. Shala girdi.

84' GOL! İsmail Köybaşı.. Fenerbahçe kontratağa hızlı çıktı. Souza'nın pasında sol çaprazda topla buluşan İsmail, ceza sahası içinden sert vurdu ve Ramazan'ın müdahelesine rağmen top ağlarla buluştu.

81' Ozan Tufan'ın kullandığı köşe vuruşunda Volkan Şen ceza sahası dışında topla buluştu. Vuruşunda top direkten dışarı çıktı.

79' İsmail Köybaşı oyunda. Hasan Ali Kaldırım oyundan alındı.

76' Kjaer, Emenike'ye uzun göndermek istedi. Kenny Otigba araya girdi.

73' GOOLL! SOW.. Kasımpaşa'nın çıkarken kaybettiği topta Emenike hızlı çıktı ve boş pozisyonda sağdan kaçan Sow'u gördü. Maçta topla ilk kez buluşan Sow, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi

71' Lens oyundan çıktı. Moussa Sow oyunda.

66' Volkan Şen rakiplerini tek tek geçti. Ozan tufan ile ver kaç yaptı. Kaleci Ramazan'ı da geçti ve topu yan ağlara vurdu.

59' Volkan kapılan topta çok hızlı çıktı. Ceza sahasına gönderdiği yüksek topa Emenike dokunamadı.

57' GOL! TUNAY TORUN.. Penaltıda Tunay sol köşeye vurdu. Top direkten içeri girdi. Volkan ise ters köşeye yattı.

57' Lens hakeme itiraz sebebiyle sarı kart gördü.

56' Penaltı. Tunay'ın kullandığı köşe vuruşunda top Adem Büyük'te kaldı. Skrtel'in müdahalesi sonrası Adem yerde kaldı. Hüseyin Göçek penaltı kararını verdi.

50' De Souza'nın şutunda Volkan Şen ceza sahası içinde topla buluştu. Hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

49' Tunay Torun'un ceza sahasına ortasında kimse topa dokunamadı.

48' Sol kanattan Samuel Eduok çizgiye indi. Şener'in müdahalesi sonucunda Kasımpaşa korner kazandı.

46' Kasımpaşa'da iki değişiklik var. Eduouk, Etoundi'nin yerine oyuna girdi. Veysel Sarı'nın yerine ise Abdullah oyuna dahil oldu.

46' Fenerbahçe'de Van der Wiel çıktı. Şener oyuna dahil oldu.

46' Maçın ikinci devresine Fenerbahçe başladı.

Hakem düdüğü çaldı ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmaya en az 2 dakika eklenecek.

45' GOL! EMENİKE.. Volkan Şen kapılan topta hızlı çıktı ve sağ kanatta Lens'e topu aktardı. Lens, uyhun pozisyondaki Emenike ile topu buluşturdu. Emenike boş kaleye topu gönderdi

44' Lens'in kullandığı köşe vuruşunda Kasımpaşa savunması topu kaptı. Tunay Torun'un ile hızlı çıktı. Franck Etoundi'ye aktarmak istediği topta Ozan Tufan elle müdahale etti. ve sarı kart gördü

42' Mehmet Topal, orta alanda kendisini geçen Castro'yu arkadan indirdi ve sarı kart gördü.

36' Van der Wiel, orta alanda Castro'yu düşürdü ve sarı kart gördü.

35' Castro'nun ceza sahasına ortasında Volkan Demirel çıktı ve topun sahibi oldu.

34' Tunay sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Vuruşunda top yere sekti ve Volkan son anda kornere çeldi.

27' Vasil Bozhikov, ceza alanına Franck Etoundi'ye uzun göndermek istedi. Top Volkan Demirel'de kaldı.

22' Souza, Emenike'ye uzun gönderdi. Kaleci kaleciyle karşı karşıya kalan Emenike'nin vuruşunda Ramazan topa son anda müdahale etti.

20' GOOLL! OZAN TUFAN.. Lens'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Ozan Tufan düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlarla havalandırdı.

18' Skrtel, savunma arkasında Volkan Şen'e uzun gönderdi. Volkan, müsait pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu üstten auta gönderdi.

15' Emenike sağ kanattan hareketlendi. Boş durumdaki Souza'yı göremedi ve topu kaybetti.

14' Tunay Torun ceza sahasına sert ortaladı. Son anda araya Van der Wiel girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Korner

13' Tunay Torun, Franck Etoundi'yi ileride hareketlendirmek istedi. Volkan Demirel çıktı ve topun sahibi oldu.

11' GOOLL! JOSEF DE SOUZA... Emenike ceza sahasına hareketlendi. Bomboş kalan Josef de Souza'yı gördü. Souza kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

10' Tunay Torun sağ kanattan içeriye ortaladı. Fenerbahçe savunmasında Kjaer araya girdi.

6' Sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Volkan topu doğrudan auta gönderdi.

5' Fenerbahçe, Volkan Şen ile hızlı çıktı. Rakiplerini geçen Volkan, Strahil Popov tarafından düşürüldü. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

3' Emenike sağ kanattan ceza sahasına gönderdi. Volkan topla buluştu ve Souza'ya verdi. Souza'nın vuruşunda top auta çıktı.

1' Karşılaşma Kasımpaşalı futbolcuların vuruşuyla başladı.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Hüseyin Göçek

SAAT: 20:00

YAYIN: Lig TV

KASIMPAŞA: Ramazan, Otigba, Bozhikov, Tarouco, Veysel, Popov, Etoundi, Pavelka, Castro, Tunay, Adem Büyük

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

FENERBAHÇE: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Souza, Ozan, Volkan Şen, Lens, Emenike.

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat