Fenerbahçe Kalan Maçları - Fenerin Kalan Maçları Süper Toto Süper Lig Fikstürü - Toplu Sonuçlar

Süper Lig'de çeşitli takımlarda forma giyen 14 futbolcu, bonservislerinin bulunduğu takımlardan çok başka kulüplerde kiralık olarak kariyerlerini sürdürüyor. Bu oyuncular, 2015-2016 sezonun yanı sıra geçmiş yıllarda da farklı takımlara kiralandı.Spor Toto Süper Lig'de şu an çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giyen 14 futbolcu, son sezonlarda kendi takımlarından çok başka ekiplerin formasını giydi. Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi.

Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2014-15 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 12. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.