Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fenerbahçe Kadlec Hakkında Kararını Açıkladı!
Fenerbahçe elinden son anda kaçırdığı şampiyonluk sonrası yeni sezon için çalışmalarına başlamış durumda. Yönetim Kadlec hakkında kararını açıkladı. Detaylar haberimizde.
16 Mayıs 2016 Pazartesi 13:55
Kulüp başkanı Aziz Yıldırım, Çek savunma oyuncusuna 2 yıllık yeni sözleşme önerilmesi konusunda talimat verdi. Yeni sözleşme Kadlec’e önerildi.
YEDEK BEKLEDİ SES ÇIKARMADI. SOL BEK DEDİLER, OYNADI. STOPERE KOYDULAR ORADA DA OYNADI
Yöneticiler, “Yedek kaldı, sesi çıkmadı. ‘Stoper oynayacaksın’ dediler; oynadı. Sol bekte oynattılar, başarıyla oynadı. Uzun süre oynamadı, görev verildiğinde elinden geleni yaptı. Gol attı, savunma yaptı. Gerçek bir futbolcunun yapması gereken neyse onu yaptı. Herkesten önce onunla sözleşme yenilemeliyiz” dedi.
AİLESİ SPARTA PRAG’I İSTİYOR
Sarı lacivertli idareciler, Kadlec’e hakkını verip yeni sözleşme teklif ettiler; ancak tecrübeli futbolcunun ailesi Prag’a dönmek istiyor. Bu nedenle Michal Kadlec, yeni sözleşme teklifine net yanıtını vermiş değil. Ailesi başarılı futbolcunun Sparta Prag’da futbol yaşantısını sürdürmesini arzu ediyor.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:FenerbahçeKadlecSözleşmeTransfer
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.