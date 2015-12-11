Fenerbahçe - İstanbul Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbul Başakşehir Maçı golleri ve geniş özeti izle

Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 10.30’da başlayan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Celtic maçında görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamlarken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maç yapan oyuncular, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.

Robin van Persie ve Hakan Çinemre takımla çalıştı

Robin van Persie ve Hakan Çinemre antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Volkan Şen ile Raul Meireles özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını 12 Aralık Cumartesi günü Can Bartu Tesislerimizde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Çalışma saat 18.30’da başlayacak.

Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu 15. hafta maçında 13 Aralık Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla başladı.