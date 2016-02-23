Fenerbahçe için şok uçak yasağı!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında 25 Şubat Perşembe günü deplasmanda Lokomotiv Moskova'yla karşılaşacak Fenerbahçe, yarın Rusya'ya gidecek.



TARİFELİ SEFER KULLANILACAK

Sarı-lacivertli kafile, Atatürk Havalimanı'ndan sabah kalkacak uçakla başkent Moskova'ya hareket edecek. Rusya'nın özel uçağa izin vermemesi nedeniyle kafile, Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli seferini kullanacak.

BASIN TOPLANTISI 17:30'DA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, TSİ 17.30'da bir futbolcusuyla maçın oynanacağı Lokomotiv Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli takım, toplantının ardından statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Igor Cherevchenko ise TSİ 14.00'te bir oyuncusuyla statta basın toplantısı yapacak. Rus ekip de son antrenmanını statta gerçekleştirecek.





KAFİLE MAÇTAN SONRAKİ GÜN İSTANBUL'A DÖNECEK

Bu arada Fenerbahçe kafilesi, maçtan sonraki gün THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a dönecek.

FENER'E SLOVAK HAKEM

Öte yandan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova takımıyla 25 Şubat Perşembe günü saat 18:00'de oynayacağı rövanş maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.