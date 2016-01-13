Fenerbahçe için Robinho iddiası

Robin van Persie ve Fernandao'ya alternatif olacak ve yedek kulübesinde sorun çıkarmayacak bir golcü arayışı içine giren Fenerbahçe'de gündem Robinho.



FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Pereira'nın istediği sol kanatta da oynayabilecek bir forvet oyuncusu için arayışlarını sürdürüyor. Son olarak Çin'in Guangzhou takımında forma giyen ve 1 Ocak'ta serbest kalan Robinho yönetime önerildi.

6 AYLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK

Kariyerinde R.Madrid, M. City ve Milan gibi devler bulunan 31 yaşındaki oyuncu, bugün yapılacak yönetim toplantısında Pereira'nin önüne konulacak. Portekizli kabul ederse Brezilyalı golcüye 6 aylık bir sözleşme teklif edecek.