Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fenerbahçe için Robinho iddiası

Fenerbahçe yönetimi teknik direktörleri Pereira'nın istemesi durumunda bonservisi elinde olan futbolcuyu 6 aylığına renklerine katacağını bildirdi

Fenerbahçe için Robinho iddiası

 Robin van Persie ve Fernandao'ya alternatif olacak ve yedek kulübesinde sorun çıkarmayacak bir golcü arayışı içine giren Fenerbahçe'de gündem Robinho.

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Pereira'nın istediği sol kanatta da oynayabilecek bir forvet oyuncusu için arayışlarını sürdürüyor. Son olarak Çin'in Guangzhou takımında forma giyen ve 1 Ocak'ta serbest kalan Robinho yönetime önerildi.

6 AYLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK

Kariyerinde R.Madrid, M. City ve Milan gibi devler bulunan 31 yaşındaki oyuncu, bugün yapılacak yönetim toplantısında Pereira'nin önüne konulacak. Portekizli kabul ederse Brezilyalı golcüye 6 aylık bir sözleşme teklif edecek.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.