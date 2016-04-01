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Fenerbahçe İbrahimovic için PSG'nin kapısını çalacak!

Fenerbahçe, sezon sonu satacağı Luis Nani, Robin Van Persie ve Emmanuel Emenike'den gelecek 40 milyon Euro ile Galatasaray'ın geçen yıl çok isteyipte alamadığı Zlatan Ibrahimovic'i ikna etmeyi hedefliyor. İbrahimovic Avrupa'yı istiyor. Fakat yaş faktörü yüzünden iyi bir teklif gelirse Türkiye'de oynayabilir.

Fenerbahçe İbrahimovic için PSG'nin kapısını çalacak!

Fenerbahçe’de tüm hesaplar Paris Saint Germain’den (PSG) ayrılacak olan Zlatan Ibrahimovic’i transfer etmek üzerine yapılıyor.

Fenerbahçe 2016-17 sezonuna damgasını vurmak için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetim öncelikle Çin, ABD ve Dubai’den ciddi transfer teklifleri aldıkları Robin van Persie ile Luis Nani’yi satma kararı aldı. Fenerbahçe, West Ham United’da kiralık olarak oynayan Emmanuel Emenike ile de yollarını ayıracak. Kanarya böylece bu üç oyuncudan yaklaşık 40 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor. Yönetimin, bu müthiş rakamın büyük bölümünü PSG ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zlatan Ibrahimoviç için harcayacağı öğrenildi.

AVRUPA’YI İSTİYOR

Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki yıldız oyuncuya yıllık 13-14 milyon Euro’luk bir teklif sunmayı planlayan sarı-lacivertliler, vergi avantajıyla transferi sonlandırmak istiyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bu hamle ile geçen yıl Galatasaray’ın alamadığı Ibrahimoviç’i, Fenerli yaparak ezeli rakibine gol atmak amacında… Yıldız oyuncu için hamlelerin en kısa sürede atılması bekleniyor. Çin’den de astronomik teklifler alan Ibrahimovic’in bunları “2 yıl daha Avrupa’da oynamak istiyorum” diyerek reddettiği gelen haberler arasında. (Sözcü)

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