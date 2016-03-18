Fenerbahçe hazırlıklara başladı!

İstanbul'a akşam saatlerinde gelen ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne geçen sarı-lacivertli takım, Galatasaray karşılaşmasının ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların dinlenmeye yönelik bir çalışma yaptığı bildirildi.
Sakatlığı süren Lazar Markovic'in özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların dinlenmeye yönelik bir çalışma yaptığı bildirildi.
Sakatlığı süren Lazar Markovic'in özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.