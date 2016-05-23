Fenerbahçe Gustavo Gomez Transferini Yapacak!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Lanus forması giyen Gustavo Gomez gündeme geldi.



Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.



Hürriyet'in İtalya kaynaklı haberine göre sarı lacivertliler, Arjantin ekiplerinden Lanus'un formasını giyen Paraguaylı stoper Gustavo Gomez için girişimlerini sürdürüyor.



Fenerbahçe'nin yanı sıra Lazio'nun ve bazı La Liga ekiplerinin de transfer etmek istediği 23 yaşında ve 1.85 boyundaki Gomez, 2014 yılında ülkesinin Libertad takımından Lanus'a transfer olmuştu.



Lanus, Paraguaylı oyuncunun bonservis bedelinin yarısı için 2 milyon dolar harcarken Gomez, bu sezon çıktığı 12 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans ortaya koydu.