Fenerbahçe Gözünü Kararttı Van Persie Arjen Robben İçin Devrede

Fenerbahçe için taraftarı heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını Sarı-Lacivertli kulübün gelecek sezon Bayern Münih'li Robben'i transfer etmek için uğraş verdiğini öne sürerek, "Bunun için Fenerbahçe forması giyen Van Persie aracılık yapıyor. Persie Robben'le iki kez görüşme yaptı. Başlangıçta Fenerbahçe'ye sıcak bakmayan Robben vatandaşının iknası sonucu sezon sonunda Fenerbahçe'ye gitmeyi ciddi biçimde düşünüyor. Van Persie'nin bunda büyük katkısı var" dedi.

VAN PERSIE DEVREYE GİRDİ

İtalyan medyası ayrıca Fenerbahçe'nin sezon başından itibaren Robben'i transfer etmek için birkaç girişimde bulunduğunu öne sürerek, "Ancak bu adımların hiçbiri tutmadı. Aziz Yıldırım'ın Robben'i çok istemesi bu transferi yeniden alevlendirdi. Van Persie'nin de araya girmesi önemli bir gelişme oldu" ifadesini kullandı.

ROBBEN'İN TRANSFERİ ASLA SÜRPRİZ OLMAMALI

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Van Persie gibi önemli bir silahın ardından Robben gibi bir oyuncuyu almak istemesinin çok önemli bir gelişme olduğunu öne süren Çizme basını, "F.Bahçe gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek bir takım olmak için tüm kozlarını kullanacak. Bunların başında Robben geliyor. Bu transfer gerçekleşirse bu sürpriz sayılmamalı" dedi.