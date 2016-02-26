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Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? - ertelendi mi? - ertelenecek mi?

UEFA Avrupа Ligi'ndе Fеnеrbаhçе'nin Brаgа ile еşlеşmеsinin аrdındаn Mаrt ayındaki yoğun tаkvim şimdidеn kоnuşulmаyа bаşlаndı

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? - ertelendi mi? - ertelenecek mi?

 Kura çekiminin ardından TRT Spor'da yayınlanan "UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi" programında Cem Dizdar, Fenerbahçe'nin maç programının yoğunluğuna vurgu yaptı.



Cem Dizdar, "Fenerbahçe 17 Mart Perşembe maça çıkacak ve 18 Mart Cuma günü Türkiye'ye dönecek. Fenerbahçe, Braga karşılaşmasının ardından Galatasaray derbisine çıkacak ve bu maç 20 Mart Pazar günü. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ertelenir mi? Bir sonra yani Pazartesi oynanır mı? Kendi fikstürümüz için de bu tartışmayı başlatmış olalım" diyerek konuşulacak bir konuyu gündem getirdi.



Öte yandan Braga'nın da 10 Mart'ta İstanbul'da Fenerbahçe karşısına çıkacağı maç öncesinde 6 Mart Cumartesi günü Porto'yu sahasında ağırlayacak olması dikkat çekti.

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GalatasarayFenerbahçe
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