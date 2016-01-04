Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fenerbahçe Fredy Guarin için gemileri yaktı

Sezon başında ismi Fenerbahçe ile anılan Fredy Guarin için sarı lacivertli ekibin 7 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi

Fenerbahçe Fredy Guarin için gemileri yaktı

 Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yakından ilgilendiği Fredy Guarin yeniden gündeme geldi. İtalyan medyası, sarı lacivertlilerin Kolombiyalı orta saha oyuncusu için Inter Kulübü'ne 7 milyon Euro teklif ettiğini yazdı.

YEDEK FUTBOLCU KONUMUNA DÜŞTÜ

Teknik direktörlüğe Roberto Mancini'nin gelmesinin ardından yedek futbolcu konumuna düşen Guarin bu sezon 13 maçta forma şansı bulabildi. Inter yönetiminin de yıllık 3.2 milyon Euro'ya ulaşan maliyeti nedeniyle tecrübeli oyuncuyu elden çıkarmak istediği belirtildi.

PEREIRA, JOSEF'E ALTERNATİF OLARAK İSTEDİ

Fredy Guarin'i yeniden Fenerbahçe'nin gündemine getiren isim ise teknik direktör Vitor Pereira. Brezilya Ligi biter bitmez Türkiye'ye gelen ve 1.5 sezondur aralıksız forma giyen Josef de Souza'nın ikinci yarıda formdan düşme ihtimalini göz önüne alan Pereira, Kolombiyalı yıldızın transfer edilmesini istedi.

KİRALAMA YÖNETİME DE GÜNDEMDE

İtalyan basını, 2017 Haziran ayına dek sözleşmesi bulunan Fredy Guarin'in satın alma opsiyonlu olarak Fenerbahçe'ye kiralanma ihtimalinin bulunduğunu da yazdı.

FREDY GUARIN KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Haziran 1986
Doğum yeri: Puerto Boyaca (Kolombiya)
Boy: 1.83 metre
Mevkii: Orta saha
Oynadığı kulüpler: Envigado, Boca Juniors, Saint Etienne, Porto, Inter

(Kaynak: Hürriyet)
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Fredy Guarin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.