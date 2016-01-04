Fenerbahçe Fredy Guarin için gemileri yaktı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yakından ilgilendiği Fredy Guarin yeniden gündeme geldi. İtalyan medyası, sarı lacivertlilerin Kolombiyalı orta saha oyuncusu için Inter Kulübü'ne 7 milyon Euro teklif ettiğini yazdı.



YEDEK FUTBOLCU KONUMUNA DÜŞTÜ

Teknik direktörlüğe Roberto Mancini'nin gelmesinin ardından yedek futbolcu konumuna düşen Guarin bu sezon 13 maçta forma şansı bulabildi. Inter yönetiminin de yıllık 3.2 milyon Euro'ya ulaşan maliyeti nedeniyle tecrübeli oyuncuyu elden çıkarmak istediği belirtildi.

PEREIRA, JOSEF'E ALTERNATİF OLARAK İSTEDİ

Fredy Guarin'i yeniden Fenerbahçe'nin gündemine getiren isim ise teknik direktör Vitor Pereira. Brezilya Ligi biter bitmez Türkiye'ye gelen ve 1.5 sezondur aralıksız forma giyen Josef de Souza'nın ikinci yarıda formdan düşme ihtimalini göz önüne alan Pereira, Kolombiyalı yıldızın transfer edilmesini istedi.

KİRALAMA YÖNETİME DE GÜNDEMDE

İtalyan basını, 2017 Haziran ayına dek sözleşmesi bulunan Fredy Guarin'in satın alma opsiyonlu olarak Fenerbahçe'ye kiralanma ihtimalinin bulunduğunu da yazdı.

Doğum tarihi: 30 Haziran 1986

Doğum yeri: Puerto Boyaca (Kolombiya)

Boy: 1.83 metre

Mevkii: Orta saha

Oynadığı kulüpler: Envigado, Boca Juniors, Saint Etienne, Porto, Inter

(Kaynak: Hürriyet)