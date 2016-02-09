Fenerbahçe Diyarbakır'da öldü öldü dirildi

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında kendi evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Seyrantepe DİSKi Spor Tesisleri'nde oynanan maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı.



FENERBAHÇE İLK YARIYI ÖNDE KAPADI

Amed Sportif Faaliyetler, Şehmus Özer'in attığı golle 10. dakikada 1-0 öne geçti. Ercan Çapar'ın ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Fabiano Ribeiro'dan dönüp altıpas çizgisine yakın bir noktada bulunan Şehmus Özer'e geliyor. Şehmus Özer'in gelişine yerden yaptığı vuruşta top kaleci Fabiano Ribeiro'nun solundan ağlarla buluştu. Fenerbahçe, 14. dakikada Ramazan Civelek'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Amed Sportif Faaliyetler savunmasından seken topla ceza sahası yayı içerisinde topla buluşan Ramazan Civelek'in yerden çektiği şut kaleci Levent Taşkın'ın sağından ağlarla buluşuyor. Fenerbahçe, ilk yarının son dakikalarında Fernandao'nun attığı golle ilk yarıyı 2-1 öne kapattı.

YAĞMUR GİBİ GOLLER

Maçın ikinci yarısında Amedspor iki gol bularak güçlü rakibi karşısında 3-2 öne geçmeyi başardı. Fenerbahçe, 76. dakikada Volkan Şen'in ayağından bulduğu golle skoru dengelerken maçın sonucunu da belirledi.

MAHMUT USLU AMED ATKISI TAKTI

Karşılaşmayı tribünden izleyen Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu AMED Spor atkısı taktı.

KENDİ SAHALARINDA HAREKETSİZ KALDILAR

Amed Sportif Faaliyetler ile Fenerbahçe arasında 13.00'te başlayan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçında ev sahibi takımın oyuncuları seyircisiz oynama cezasını protesto etti. Hakemin başlama düdüğüyle beraber konuk ekip kendi sahasında hazırlık pasları yaptı. Amed Sportif futbolcuları maç başlar başlamaz kendi yarı sahalarında hareketsiz kaldı. Bir süre hareketsiz kalarak seyircisiz oynama cezasını protesto eden Amed Sportif Faaliyetler takımı, yaklaşık 30 saniye sonra Fenerbahçe topu taca atınca; yeniden topu rakibine vererek Fenerbahçe'nin oyuna devam etmesini sağladı.