Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fenerbahçe derbilerde sahasında arayı açıyor!

Fеnеrbаhçе Süpеr Lig'de ezeli rаkiplеri Bеşiktаş, Gаlаtаsаrаy ve Trаbzоnspоr'а kаrşı Şükrü Saracoğlu оynаdığı sоn 37 lig mаçındа yеnilmеdi

Fenerbahçe derbilerde sahasında arayı açıyor!

 Fenerbahçe bu 37 maçta 22 galibiyet 15 beraberlik alırken sahasında en son 2004-05 sezonu 28.haftasında Beşiktaş'a 4-3'lük skorla kaybetmişti.

Öte yandan, Fenerbahçe 2006-07 sezonunda Trabzonspor ile Şükrü Saracoğlu stadında oynayacağı maçı cezası nedeniyle İzmir’de oynamıştı.



İÇ SAHADAKİ SERİ 18 MAÇ

Derbide kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. 

Evinde 1 yılı aşkın süredir lig maçı kaybetmeyen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde ligde en son 23 Şubat 2015'te Akhisar Belediyespor'a 2-1 yenildi. Fenerbahçe, bu maçtan sonra oynadığı 18 maçta 15 galibiyet alırken, 3 kez de berabere kaldı.

Bu sezon Süper Lig'de sahasında yenilmeyen tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, 12 maçta 10 galibiyet elde etti, 2 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe, 53 puanın 32'sini Kadıköy'de aldı. 

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.