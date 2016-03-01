Fenerbahçe derbilerde sahasında arayı açıyor!

Fenerbahçe bu 37 maçta 22 galibiyet 15 beraberlik alırken sahasında en son 2004-05 sezonu 28.haftasında Beşiktaş'a 4-3'lük skorla kaybetmişti.
Öte yandan, Fenerbahçe 2006-07 sezonunda Trabzonspor ile Şükrü Saracoğlu stadında oynayacağı maçı cezası nedeniyle İzmir’de oynamıştı.
İÇ SAHADAKİ SERİ 18 MAÇ
Derbide kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.
Evinde 1 yılı aşkın süredir lig maçı kaybetmeyen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde ligde en son 23 Şubat 2015'te Akhisar Belediyespor'a 2-1 yenildi. Fenerbahçe, bu maçtan sonra oynadığı 18 maçta 15 galibiyet alırken, 3 kez de berabere kaldı.
Bu sezon Süper Lig'de sahasında yenilmeyen tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, 12 maçta 10 galibiyet elde etti, 2 beraberlik yaşadı. Fenerbahçe, 53 puanın 32'sini Kadıköy'de aldı.