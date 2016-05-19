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Fenerbahçe Deplasmanda Sivasspor ile 2-2 Berabere Kaldı

Elinden son anda şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe ligin son haftasında Sivasspor ile 2-2’lik bir skorlar berabere kaldı.

Fenerbahçe Deplasmanda Sivasspor ile 2-2 Berabere Kaldı
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun 
Medicana Sivasspor: Setkus, İbrahim Öztürk, Boye, Oumari, Ziya Erdal, Adem Koçak (Dk. 74 Hasan Kabze), Yiğit İncedemir (Dk. 73 Hussain), Burhan Eşer, Beykan Şimşek, Chahechouhe, Texeira (Dk. 46 Taouil) 
Fenerbahçe: Fabiano, Şener Özbayraklı (Dk. 73 Melih Okutan), Ba, Kadlec, Hasan Ali Kaldırım, Souza (Dk. 46 Meireles), Mehmet Topal, Diego, Alper Potuk, Ramazan Civelek (Dk. 46 Gökhan Gönül), Fernandao 
Goller: Dk. 13 Chahechouhe, Dk. 22 Oumari (Medicana Sivasspor), Dk. 45 Ba, Dk. 67 Meireles (Fenerbahçe) 
Sarı kartlar: Dk. 27 Yiğit İncedemir, Dk. 45 Beykan Şimşek, Dk. 88 Taouil (Medicana Sivasspor), Dk. 61 Şener Özbayraklı (Fenerbahçe)

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI!
13. dakikada rakibini çalımlayan Beykan, topu Chahechouhe'ye aktardı. Chahechouhe'nun ceza alanı dışından hafif sağ çapraz pozisyondan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0 
22. dakikada Beykan'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında iyi yükselen Oumari'nin kafayla yaptığı aşırma vuruşta top filelere gitti: 2-0 
45. dakikada Hasan Ali'nin ceza yayı civarından vuruşunda Oumari'den seken meşin yuvarlak kornere çıktı. Alper'in kullandığı kornerde kafalardan seken topu son olarak altı pas civarında önünde bulan Ba, filelere gönderdi: 2-1 
67. dakikada Meireles'in ceza alanı dışından sağ çaprazdan etkili vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2. 

MEDİCANA SİVASSPOR'DA 5 EKSİK 
Ligde kalma adına son mücadelesine çıkan Medicana Sivasspor ise 5 oyuncusundan yoksun sahaya çıktı. 
Ev sahibi ekipte sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cicinho, Kone ve Erkan Kaş'ın yanı sıra cezalı Tanase ve Çağatay Çeken, Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bıraktı. 

TRİBÜNLER DOLMADI 
Her iki takımın oyuncuları ısınmaya, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmaya müdahale için bölgeye sevk edilen helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 2 pilotun resimlerinin yer aldığı ve sırtında "Unutursak kalbimiz kurusun" yazılı tişörtlerle çıktı. 
Ligde kalma mücadelesini son haftaya taşıyan Medicana Sivasspor'un Fenerbahçe ile oynadığı kritik maçta tribünlerdeki boşluklar dikkati çekti. Maraton ve kapalı tribünler önemli ölçüde dolarken, her iki kale arkasında ise büyük boşluklar oluştu. 
Az sayıda sarı-lacivertli taraftar da 4 Eylül Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünde, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. 
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