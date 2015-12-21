Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliğini Fernandao ile geçti! İşte maçın özeti ve golü!

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.



Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu galibiyetle puanını 37'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Gençlerbirliği ise 13 puanda kaldı.



Sarı lacivertliler maça Volkan, Gökhan, Kjaer, Bruno Alves, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Diego, Markovic, Nani ve Fernandao onbiri ile başladı. Vitor Pereira, maçın ikinci yarısında Ozan Tufan, Volkan Şen ve Robin van Persie'yi sahaya sürdü.



Fenerbahçe'ye galiiyeti getiren golü 34. dakikada Fernandao kaydetti. Brezilyalı oyuncu, sarı lacivertli forma ile ligde deplasmanda ilk golünü attı.



Sarı lacivertlilerde bu maçta sarı kart gören Nani ve Fernandao cezalı duruma düştü. İki oyuncu da gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor maçında forma giyemeyecek.







MAÇTAN DAKİKALAR



Karşılaşmanın 7. dakikasında Nani'nin Gençlerbirliği ceza alanının solundan yaptığı ortada iyi yükselen Fernandao'nun kafa vuruşunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kornere tokatladı. Aynı dakika içinde Hasan Ali Kaldırım'ın sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza alanında yeniden topla buluşan Fernandao'nun kafa vuruşunda top auta gitti.



18. dakikada Skulason, Fenerbahçe ceza alanına kadar taşıdığı topu El Kabir ile buluşturdu. Bu futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.



19. dakikada Fenerbahçe ceza alanının sağ çaprazında topla buluşan El Kabir'in vuruşunda meşin yuvarlak Volkan Demirel'de kaldı.



21. dakikada faul atışını kullanan Uğur Çiftçi'nin vuruşunda top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.



34. dakikada Markovic'in Gençlerbirliği ceza alanının sağından yaptığı ortada arka direkte altıpas içinde uygun durumda bulunan Fernandao, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1



Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.



51. dakikada Nani'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



67. dakikada Nani'nin kullandığı korner atışında ceza alanında Alves'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'tan döndü. Pozisyonu takip eden Mehmet Topal'ın yakın mesafeden vuruşunda top yan ağlarda kaldı.



69. dakikada Nani'nin Gençlerbirliği ceza alanının sağından yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Fernandao'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Hopf gole izin vermedi.



Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.





Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy

Gençlerbirliği: Hopf, Uğur Çiftçi, Ferhat Görgülü, Kulusic, Latolevici (Dk. Berat Tosun), Skulason, Dimitriadis (Dk. 70 Guido Koçer), Spelmann, Landel (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), El Kabir, Stancu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Kjaer, Alves, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Markovic (Dk. 77 Volkan Şen), Diego (Dk. 77 Ozan Tufan), Nani, Fernandao (Dk. 82 Van Persie)

Gol: Dk. 34 Fernandao (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 55 Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), Dk. 55 Nani, Dk. 61 Fernandao, Dk. 90+2 Ozan Tufan (Fenerbahçe)WX



MAÇIN ÖZETİNİ VE FERNANDAO'NUN GOLÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...











Mahmut Uslu: İster öpüşürler ister sevişirler



Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, çifte standart uyguladığını öne sürdüğü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na Mustafa Denizli üzerinden gönderme yaptı. Uslu, Pereira'nın Gaziantepspor maçından sonra hakem Cüneyt Çakır'a sarılması konusunda da ilginç sözler sarf etti.



Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, hakem performanslarını eleştirdi.



Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda 1-0 kazandıkları maçının ardından açıklama yapan Uslu, hep yenilgi sonrasında konuştukları yönünde eleştirildiklerini, şimdi, kazandıkları bir maçtan sonra konuşmak istediğini söyledi.





"DENİZLİ CEZA ALMADI BEN ALDIM!"



Mahmut Uslu, "Galatasaray'ın hocası, geçen hafta 'İnce ince doğradılar' dedi, ceza heyetine bile gitmedi. Ben, Beşiktaş maçından sonra 'Bizi çıtır ettiler' dedim, 30 bin lira ve 45 gün ceza aldım. Şimdi buradan federasyona sesleniyorum; Fenerbahçeli olduğumuz için mi bunlar yapılıyor? Lütfen çifte standart yapmayın" diye konuştu.



"CEZA HEYETİ BANA BİR AYRICALIK TANIYOR"



Gençlerbirliği maçında en az 6-7 sarı kartın verilmediğini savunan Uslu, "MHK'ye (Merkez Hakem Kurulu) sesleniyorum; lütfen hakemleri daha iyi eğitin. Hata değil bunlar. Yani çalmadığı veya çaldığı penaltıyı söylemiyorum. Bunlar çok yanlış şeyler. Bu kadarla yetineceğim, daha fazla söylemeyeceğim çünkü bize, özellikle bana bir ayrıcalık tanıyor ceza heyeti. Onun için bu kadarla yetiniyorum" ifadelerini kullandı.



Uslu, teknik direktör Vitor Pereira'nın dar kadrodan yakındığı ve transfer yapılıp yapılmayacağı sorusuna, "Bunları kim konuşuyor. Biz konuşmuyoruz. Herhangi bir şey konuştuğumuz zaman sorarsınız çünkü kimse transfer yapmıyor, transferi Aziz Yıldırım ve yönetimi yapıyor. Böyle soruları başkalarına sorun, bana sormayın" cevabını verdi.







"PEREIRA'NIN SARILMASI İNSANI BİR İLİŞKİ"



Mahmut Uslu, "Pereira'nın hakem Cüneyt Çakır'a sarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruyu ise "İnsani bir ilişki. Diğerleri yazdı, çizdi. Güya bizler ona tepki göstermişiz. İnsani bir ilişkidir, bunlara biz yorum bile yapmayız. Gayet iyidir, devam edebilirler. O maç bitmiştir, ondan sonra ister öpüşürler, ister sevişirler. Onlar bizi ilgilendirmez" şeklinde cevapladı.



"BU KADAR KARTIN VERİLMEMESİ İLGİNÇ"



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın "İlk devre puanlar yakın gidiyor ama ikinci devre burası yangın yerine döner" açıklaması hatırlatılarak yöneltilen "Bunun gerçekleşmemesi için bir açıklama olacak mı?" sorusunu Uslu, "Biz ne yapabiliriz ki? Türkiye Ligi'nde oynayan takımlardan biriyiz. 3-4 tane büyük kulüp var, onlardan bir tanesiyiz. Bunları federasyonla konuşacaksınız. 'Yangın yerine döner' dediği Gaziantep'te de ciddi hatalar vardı. Bu kadar kötü yönetileceğini zannetmiyorum. Bu kadar kartın verilmemesi ilginç. Hele birinci devre kart tamamen soyunma odasındaydı" diyerek cevaplandırdı.



"BİZİM TAKIMDA HİÇBİR OYUNCU NOEL TATİLİNE GİDEMEZ"



Mahmut Uslu, Fernandao ve Nani'nin sarı kart görerek cezalı duruma düşmesiyle ilgili soruya da "Bizim takımda hiçbir oyuncu noel tatiline gidemez" cevabını vererek, sözlerini tamamladı.

